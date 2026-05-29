Čaká nás nebeské divadlo: Nenechajte si ujsť nedeľnú noc! Na oblohe sa objaví výnimočný úkaz

BRATISLAVA - Na nočnej oblohe možno v nedeľu (31. 5.) pozorovať takzvaný modrý Mesiac. S jeho skutočnou farbou to nemá nič spoločné. Toto označenie sa používa vtedy, keď sa v jednom kalendárnom mesiaci vyskytnú dva splny. Po tohtoročnom máji sa tak najbližšie stane až na Silvestra v roku 2028. Zo Slovenského zväzu astronómov o tom informoval Pavol Rapavý.
„Za rok nastáva 12 alebo 13 splnov Mesiaca. Mesačné fázy sa pravidelne opakujú každých 29,5 dňa, astronómovia to označujú za synodický mesiac. Kalendárne mesiace, s výnimkou februára, však majú 30 alebo 31 dní. Výnimočne sa teda stáva, že v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môžu nastať aj dva splny, a to vtedy, ak je prvý spln hneď na začiatku mesiaca a ten nasledujúci na jeho konci,“ uviedol Rapavý. Ako priblížil, prvý tohtoročný májový spln nastal hneď 1. mája a ten nasledujúci bude v nedeľu, a tak je označovaný ako modrý Mesiac.
Zároveň podotkol, že Mesiac bude vplyvom zemskej atmosféry sfarbený do oranžova, keďže zemská atmosféra najlepšie prepúšťa dlhovlnnú zložku svetla. Ako spresnil, kratšie vlnové dĺžky sa rozptyľujú viac, preto je počas dňa obloha modrá. Výnimočne však podľa neho môže byť Mesiac sfarbený do modra v prípadoch, keď je v atmosfére veľké množstvo prachu, napríklad po rozsiahlych lesných požiaroch či výbuchoch sopiek tak, ako to bolo po erupcii sopky Krakatoa v roku 1883.
V nedeľu navyše nastane aj mikrospln. Rapavý vysvetlil, že Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe, jeho vzdialenosť od nás sa mení od 356.000 kilometrov do 407.000 kilometrov, a teda sa mení aj jeho zdanlivý uhlový rozmer na oblohe. Ako dodal, spln Mesiaca nastane v nedeľu o 10.45 h SELČ a najďalej od nás bude 1. júna o 6.34 h SELČ. Na oblohe teda podľa neho možno vidieť „modrý mikrospln“.