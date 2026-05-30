ABSOLÚTNA neúcta a drzosť: Šokujúce správanie ľudí pod Tatrami, toto VIDEO vytočí aj vás!

POPRAD -  Pokojná Mlynica pod Tatrami sa kvôli ďatelinovým poliam zmenila na atrakciu. Sociálne siete zaplavili videá a fotky ľudí, ktorí kvôli "dokonalému záberu" bez váhania vchádzajú do súkromných ďatelinových polí a ničia úrodu. Pobúrení farmári aj verejnosť hovoria o absolútnej bezohľadnosti a neúcte k práci, ktorá za tými poľami stojí.

Na internete sa často objavujú rozličné zábery ľudí, ktorí svojim správaním dokážu zaskočiť. Najnovšie zverejnila stránka Tatry ostré upozornenie na konanie turistov, ktorí kvôli fotografiám a videám vstupujú do súkromných polí a ničia úrodu. Podľa autorov ide o bezohľadnosť, ktorá nemá s obdivom prírody nič spoločné.

Ľudia, vám už úplne preskočilo?! Toto už nie je obdiv prírody ani fotografovanie. Toto je obyčajná bezohľadnosť a absolútna neúcta k človeku, ktorý na tom poli celé mesiace robil, píše stránka v príspevku s videom, na ktorom vidieť, ako mnohí návštevníci bez váhania prechádzajú po cudzích poliach.Kvôli pár fotkám a videám ste schopní vliezť do cudzieho poľa, pošliapať obrovské kusy úrody a ešte si to hrdo pridáte na Instagram? Vy ste vôbec normálni?!,pýtajú sa.

Autori pripomínajú, že ide o majetok niekoho, kto doň investoval čas, peniaze aj prácu. „Vám by sa páčilo, keby vám niekto chodil po pozemku a ničil to, na čom ste makali celé dni, mesiace?“ pokračujú. Zároveň upozorňujú, že profesionálni fotografi dokážu vytvoriť krásne zábery aj bez toho, aby vstúpili do poľa.Pretože majú úctu k prírode aj k človeku, ktorý to zasial, dodávajú. Najväčšiu kritiku si vyslúžili influenceri, ktorí podľa stránky často ignorujú základnú úctu k práci druhých.

Záver príspevku je apelom na rešpekt a zdravý rozum.Majte trochu úcty k človeku a ľuďom, ktorí na tom makali, zasiali to a celé mesiace sa o to starali. Lebo to, čo dokážu stovky ľudí spraviť za dva dni, môže niekomu zničiť obrovské množstvo práce aj úrody,vyzývajú.

Zasahuje aj polícia

Fotograf Pawel Uchorczak v tejto súvislosti uviedol, že majiteľ už má toho dosťNa miesto volá aj policajné hliadky, ktoré ľudí z poľa vyháňajú. Problémom sú tiež blokujúce zaparkované autá.  "Popularita zabíja pole," napísal fotograf na sociálnej sieti.

 
 

Verejnosť je rovnako pobúrená

Pod príspevkom Tatier sa rozprúdila búrlivá diskusia a mnohí si taktiež nebrali servítky pred ústa."Vy, čo ste sa tu náhodou zbadali na videu, tak toto spraví iba hov*do a nie človek. A ak som sa vás dotkla oslovením hov*do, tak mi to je u p*dele tak, ako vám úcta k prírode a dielu, čo človek pestoval dlhé mesiace," reaguje jeden zo Slovákov. Viacerí sa zhodujú v tvrdení, že ľudská hlúposť a bezohľadnosť nemá hraníc. "Hnal by som ich, ak by to bolo moje pole," napísal zase Dávid.

Mnohí poukazujú na to, že aj fotografie z okraja poľa vedia byť krásne a nie je potrebné do nich vstupovať. "Ľudia nemajú úctu k ničomu, každý hľadí len sám na seba, sebectvo nepozná hranice," napísala pani Alena. "Som z poľnohospodárskej rodiny a ľudia mimo fachu si vôbec nevážia a neuvedomujú, že poľnohospodárske subjekty ich živia," napísal Róbert. Niektorí odporúčajú dávať pokuty.

