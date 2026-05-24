Nová štúdia šokuje: TENTO bežne dostupný vitamín zvyšuje riziko rakoviny! Pozor na doplnky výživy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Vitamín B12 patrí medzi látky nevyhnutné pre fungovanie organizmu. Nové výskumy však naznačujú, že rizikom nemusí byť iba jeho nedostatok. Odborníci upozorňujú, že problémy môže priniesť aj dlhodobý nadmerný príjem.

Vitamín B12 je pre ľudské telo nenahraditeľný. Podieľa sa na tvorbe červených krviniek, správnej činnosti nervového systému aj oprave genetickej informácie v bunkách. Bez neho by organizmus nedokázal fungovať správne.

Odborníci však v novom článku publikovanom na portáli The Conversation upozorňujú, že pri tomto vitamíne nemusí platiť jednoduché pravidlo „čím viac, tým lepšie“. Podľa nich sa čoraz viac výskumov zameriava na vzťah medzi hladinou vitamínu B12 a rizikom niektorých druhov rakoviny.

Kľúčový vitamín pre život

Keďže ľudské telo si vitamín B12 nedokáže vytvoriť samo, musí ho prijímať zo stravy. Prirodzene sa nachádza najmä v mäse, rybách, vajciach, mlieku a mliečnych výrobkoch. Niektoré cereálie či pečivo sú oň obohacované, aby ho mali dostatok aj ľudia, ktorí nekonzumujú živočíšne produkty.

Nedostatok B12 sa najčastejšie objavuje u vegánov, seniorov alebo ľudí s ochoreniami tráviaceho systému, ktoré zhoršujú vstrebávanie živín.

„Ak organizmu chýba dostatok vitamínu B12, môžu vzniknúť vážne zdravotné problémy, najmä ak sa nedostatok včas neodhalí a nelieči,“ upozorňujú Ahmed Elbediwy a Nadine Wehida z Kingston University.

Výskum odhalil zaujímavý vzorec

Vedci upozorňujú na štúdiu z Vietnamu publikovanú v roku 2025, ktorá skúmala súvislosť medzi príjmom vitamínu B12 a výskytom rakoviny.

Výsledky ukázali takzvaný U-tvar vzťahu. Vyššie riziko sa objavilo nielen pri nízkom príjme vitamínu, ale aj pri jeho nadmernom množstve.

Výskumníci však zdôrazňujú, že ide o pozorovanú súvislosť, nie dôkaz, že samotný vitamín spôsobuje rakovinu.

„Hlavným odkazom nie je to, že vitamín B12 je nebezpečný. Podstatné je, že dôležitá je rovnováha,“ vysvetľujú odborníci.

Prečo môže byť problém aj priveľa B12

Vitamín B12 zohráva dôležitú úlohu pri delení buniek a kopírovaní DNA. Ak ho je málo, môžu sa objaviť chyby v genetickej informácii, ktoré sa počas rokov môžu podieľať na vzniku niektorých nádorov, najmä rakoviny hrubého čreva.

Na druhej strane vedci upozorňujú, že B12 podporuje rast buniek všeobecne, nielen zdravých.

Preto sa objavili úvahy, že ak sa v organizme už nachádzajú prekancerózne alebo nádorové bunky, veľmi vysoké dávky vitamínu by teoreticky mohli podporovať aj ich rast. Priame potvrdenie tejto hypotézy u ľudí však zatiaľ chýba.

Výskumy navyše nepreukázali, že dlhodobé užívanie vysokých dávok vitamínov skupiny B znižuje výskyt rakoviny alebo úmrtnosť na onkologické ochorenia.

Zvýšené riziko u niektorých skupín

Niektoré observačné štúdie naznačili mierne zvýšené riziko rakoviny pľúc u ľudí, ktorí dlhodobo užívali vysoké dávky vitamínov B6 a B12. Týkalo sa to najmä mužov a fajčiarov.

Vedci však upozorňujú, že tieto štúdie nedokazujú príčinnú súvislosť a nemožno z nich vyvodiť záver, že samotné doplnky rakovinu spôsobujú.

Vysoká hladina môže byť varovným signálom

Pozornosť odborníkov vzbudili aj prípady pacientov s rakovinou, u ktorých sa opakovane objavovali veľmi vysoké hladiny vitamínu B12 v krvi.

Výskum z roku 2022 naznačil, že zvýšený B12 pravdepodobne vznik rakoviny nespôsobuje, ale môže byť dôsledkom samotného ochorenia.

Na to nadviazala rozsiahla štúdia z roku 2026. Tá ukázala, že pacienti s rakovinou hrubého čreva a výrazne zvýšenou hladinou B12 prežívali v priemere približne päť rokov, zatiaľ čo pacienti s normálnymi hodnotami takmer jedenásť rokov.

Podobné výsledky vedci zaznamenali aj pri rakovine ústnej dutiny či u pacientov podstupujúcich imunoterapiu.

Preto odborníci odporúčajú, aby sa nevysvetliteľne vysoké hodnoty vitamínu B12 v krvi nepodceňovali. Môžu signalizovať ochorenie pečene, poruchy krvi alebo dosiaľ neodhalené nádorové ochorenie.

Príznaky nedostatku vitamínu B12

Nedostatok vitamínu B12 môže spôsobovať:

  • únavu a slabosť,
  • dýchavičnosť,
  • bolesti hlavy,
  • búšenie srdca,
  • poruchy zraku,
  • nechutenstvo,
  • hnačky,
  • začervenaný alebo bolestivý jazyk,
  • problémy s pamäťou a sústredením.

Pri dlhodobejšom nedostatku sa môžu objaviť aj neurologické ťažkosti:

  • necitlivosť končatín,
  • svalová slabosť,
  • mravčenie,
  • poruchy rovnováhy,
  • úzkosti a depresie,
  • zmätenosť či demencia,
  • inkontinencia.

Odborníci varujú pred megadávkami

Vedci zdôrazňujú, že pre väčšinu ľudí nie je problémom bežná strava obsahujúca mäso, ryby, vajcia či mliečne výrobky. Z potravín je totiž veľmi ťažké prijať nebezpečne vysoké množstvo vitamínu B12.

Za väčšie riziko považujú nekontrolované užívanie vysokodávkových doplnkov bez odporúčania lekára.

„Pri vitamíne B12 neplatí, že viac je lepšie. Cieľom nie je prijať čo najvyššiu dávku, ale správne množstvo,“ uzatvárajú odborníci z Kingston University.

