Nemáte radi osamelosť? Táto AKTIVITA vás zbaví zlých pocitov a zaručene zdvihne náladu

OSLO – Žijeme v dobe, kedy čoraz viac dospelých ľudí pociťuje osamelosť. Netýka sa to len novej generácie Z, ale aj mileniánov. Určite sa to už stalo aj vám. Človek je vo všeobecnosti spoločenský tvor. Preto poväčšine vyhľadávame spoločnosť. A tých, ktorým sa to nedarí, trápi osamelosť. Experti však prišli s riešením, ktoré radikálnym spôsobom odbúrava samotu.
Pocit osamelosti trápi najviac čerstvých dospelákov. Izolácia a osamelosť z rôznych dôvodov nerobí dobre z dlhodobého hľadiska. Nórski vedci však prišli s riešením, ktoré je navyše veľmi jednoduché. Navyše k tomu nič nepotrebujete.
Zamerali sa na dve formy samoty
Stres, úzkosť, zlepšenie nálady či väčšia fyzická aktivita. Toto všetko sa dá zariadiť jediným spôsobom, a síce prechádzkou. Pobyt v prírode má pre človeka pozitívny vplyv. Už krátka prechádzka v lese znižuje hladinu stresového hormónu kortizolu a pomáha pri pocitoch samoty či depresii.
V novej štúdií ale vedci zistili, že najlepšie na nás vplýva prechádzka popri vode. Práve táto aktivita má najviac odbúravať pocit samoty. Štúdie sa zúčastnili osoby staršie ako 18 rokov. Mali odpovedať na otázky, aké aktivity vykonávajú pri jazere Mjosa (najväčšie v Nórsku) a aj ako často.
Autori výskumu sa zamerali na dve formy samoty, a síce, na chýbajúce blízke osoby a s nimi spojenú intimitu, a na pocit odlúčenia od väčšej sociálnej skupiny.
Aktivity v prírode mali lepší účinok na samotu druhej skupiny, teda odlúčenia od väčšej skupiny ľudí. Bolo to vďaka spojeniu s prírodou a emociálnemu putu s konkrétnym miestom. Dôvodom je aj neplánovaná socializácia, ktorú robíme automaticky, keď sa pozdravíme a zarozprávame počas prechádzky. Sám filozof Aristoteles hovoril, že človek je "zoon politikon", teda bytosť spoločenská.
Problém mladej generácie
Na druhej strane ale experti upozornili, že príliš veľa času osamote môže byť pre naše telo toxické. Faktom však zostáva, že príroda pomáha odbúravať samotu zhruba na 28 percent, pričom účinnejšie to zaberá na obyvateľov väčších miest. Zistilo sa aj to, že generácia Z trávi v prírode zhruba o štvrtinu menej času. Prechádzky v lese sú pre nich skôr raritou.