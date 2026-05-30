Poplach na mníchovskom letisku: Po hlásení dronu nakrátko zastavili prevádzku

MNÍCHOV - Mníchovské letisko v sobotu nakrátko pozastavilo svoju prevádzku po tom, čo dvaja piloti krátko po 9.00 h ráno nahlásili možné spozorovanie dronu. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
„V koordinácii s Nemeckým centrom riadenia letovej premávky sa bezpečnostné orgány rozhodli uzavrieť pristávacie dráhy,“ uviedol hovorca polície pre agentúru AFP. Doplnil, že na mieste bol nasadený policajný vrtuľník a bezpečnostné zložky „objasňujú situáciu“.
Spravodajský portál Focus Online uviedol, že letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená. Rovnakú informáciu priniesol aj denník Bild, podľa ktorého boli lety pozastavené viac ako hodinu.