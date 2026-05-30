Harry a Meghan prišli už aj o svadobný dar od Alžbety II. Navyše museli zacvakať 3 milióny zo svojho!

LONDÝN - Bývalý domov princa Harryho a Meghan Markle vo Windsore asi bude musieť prejsť ďalšou prestavbou. Zvažuje sa zrušenie rekonštrukcie za 3 milióny dolárov!
Plány na zmenu podoby Frogmore Cottage, bývalého britského domova princa Harryho a Meghan Markle, sú podľa najnovších informácií zastavené. Podľa denníka The Sun sa zvažuje možnosť diamatrálnej zmeny“ rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá bola na nehnuteľnosti vykonaná po tom, ako ju kráľovná Alžbeta II. darovala svojmu vnukovi a jeho manželke ako svadobný dar pri príležitosti ich sobáša v máji 2018.
Frogmore Cottage sa nachádza vo Windsore a v minulosti prešiel rozsiahlou modernizáciou v hodnote približne troch miliónov dolárov. Rekonštrukcia bola pôvodne financovaná zo Sovereign Grantu, teda fondu financovaného z verejných zdrojov, ktorý slúži na pokrývanie výdavkov súvisiacich s činnosťou britskej monarchie. Po tom, ako sa Harry a Meghan v roku 2020 vzdali svojich pracovných povinností v rámci kráľovskej rodiny a rozhodli sa presťahovať do Spojených štátov, princ Harry musel všetky náklady na obnovu štátu vrátiť.
Podľa dostupných informácií sa v súčasnosti zvažuje niekoľko možností ďalšieho využitia nehnuteľnosti. Jednou z nich je opätovné rozdelenie objektu na viac samostatných obytných jednotiek. Frogmore Cottage mal totiž pred prestavbou údajne podobu dvoch dvojdomov. Zdroj citovaný denníkom The Sun uviedol, že dom zostáva už približne tri roky neobývaný a návrat k jeho pôvodnej podobe by mohol symbolicky uzavrieť kontroverznú kapitolu spojenú s pôsobením Harryho a Meghan v britskej kráľovskej rodine.
Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu využívali Frogmore Cottage ako svoj hlavný domov od apríla 2019 do marca 2020. Do domu sa nasťahovali po dokončení rozsiahlych rekonštrukčných prác a krátko pred narodením svojho prvého syna Archieho. V tom čase mala nehnuteľnosť slúžiť ako rodinné zázemie mladého páru.
Kráľovská životopiskyňa Ingrid Seward v minulosti uviedla, že budova bola v čase, keď ju Harry a Meghan získali, vo veľmi zanedbanom stave. Rekonštrukcia preto zahŕňala modernizáciu vykurovania, elektrických rozvodov, plynových prípojok aj hlavného vodovodného systému. Súčasťou prestavby bolo aj spojenie piatich menších ubytovacích jednotiek internátneho typu do jedného rodinného domu s piatimi spálňami. Celý proces obnovy trval približne šesť mesiacov.
Zdroj z Buckinghamského paláca zároveň uviedol, že Harry a Meghan si zo súkromných financií hradili všetky premiestniteľné prvky vybavenia domácnosti a úpravy záhrad. Išlo napríklad o závesy, nábytok a ďalšie interiérové doplnky. Z vlastných prostriedkov financovali aj položky, ktoré boli považované za nadštandardné a nemali byť hradené z verejných zdrojov. Patrili medzi ne modernizovaná kuchyňa, kúpeľňa, vstavané skrine či nové podlahy.
Denník The Sun zároveň tvrdí, že súčasťou prestavby bola medená vaňa v hodnote približne 6 700 dolárov, dekorácie od dizajnéra spolupracujúceho s exkluzívnym klubom Soho House a použitie vegánskych farieb. Na druhej strane sa nepotvrdili špekulácie, podľa ktorých mala byť v dome vybudovaná aj samostatná miestnosť určená na jogu.
Po odchode z kráľovskej rodiny sa Harry a Meghan v marci 2020 presťahovali do Spojených štátov, kde začali budovať nový život mimo monarchie. V lete toho istého roka si kúpili nehnuteľnosť v Montecite v Kalifornii.
Napriek presťahovaniu si Frogmore Cottage určitý čas ponechali a využívali ho počas návštev Spojeného kráľovstva. V júni 2022 sa tam ubytovali počas osláv platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., pričom so sebou priviedli aj svoje deti Archieho a Lilibet. Dom slúžil ako ich základňa aj počas udalostí spojených s pohrebom zosnulej panovníčky v septembri 2022. Verejnosť mohla nahliadnuť do interiéru nehnuteľnosti aj prostredníctvom dokumentárnej série Harry & Meghan, ktorú spoločnosť Netflix uviedla v decembri 2022.
V marci 2023 magazín PEOPLE potvrdil, že pár dostal oficiálnu žiadosť o opustenie Frogmore Cottage. Táto informácia prišla len niekoľko týždňov po vydaní autobiografickej knihy princa Harryho s názvom Spare, ktorá vyvolala rozsiahlu diskusiu o vzťahoch v kráľovskej rodine. Harry a Meghan nehnuteľnosť definitívne vypratali v júni 2023. Podľa zdrojov prijali túto situáciu pragmaticky a bez výraznejších emócií.
Dnes zostáva Frogmore Cottage neobývaný a budúcnosť nehnuteľnosti je predmetom ďalších úvah. Ak by došlo k realizácii navrhovaných plánov, dom by sa mohol vrátiť k svojej pôvodnej podobe spred príchodu Harryho a Meghan, čím by sa definitívne uzavrela jedna z najdiskutovanejších kapitol moderných dejín britskej kráľovskej rodiny.