Zomrel Michael J. Fox?! CNN pustila nekrológ, fanúšikovia v šoku, internet zaplavili smutné odkazy...

LOS ANGELES - Keď sa meno Michael J. Fox objavilo v titulku „spomíname“, fanúšikovia po celom svete stŕpli. Sociálne siete zaplavili odkazy, slzy aj spomienky. Lenže pravda bola úplne iná.

Celý incident spustila televízia CNN, ktorá omylom zverejnila video s názvom „Spomíname na život herca Michaela J. Foxa“. A potom prišiel moment, ktorý znie neuveriteľne. Samotný herec túto správu videl na vlastné oči. Fox neskôr opísal svoju reakciu s typickým humorom: „Ako reagujete, keď zapnete TV a CNN hlási vašu smrť?“ A pokračoval ešte absurdnejšie: „Prepnúť kanál? Zavolať manželke? Alebo si povedať WTF?“ Nakoniec to zhrnul vetou, ktorá obletela internet: „Myslel som, že končí svet… ale zjavne som to len ja a som OK.“ Michael J. Fox dokonca naznačil, že nejde o prvý podobný incident: „Upokojte sa… robia to raz za rok.“ 

Kde sa stala chyba? Pravda je menej dramatická než titulky. Médiá majú predpripravené nekrológy, CNN jeden z nich zverejnila omylom a video sa okamžite rozšírilo online. Fanúšikovia spanikárili. Stanica sa následne ospravedlnila a obsah stiahla. Len pár hodín po virálnom „úmrtí“ sa Fox objavil živý pred publikom na PaleyFest v Los Angeles. Rozprával, vtipkoval a dokonca vystúpil po boku Harrisona Forda, čo definitívne ukončilo všetky špekulácie.

Michael J. Fox už desaťročia žije s Parkinsonovou chorobou – skutočným nepriateľom, ktorý ho pomaly oslabuje a postupne obmedzila jeho hereckú kariéru. A predsa ho na chvíľu „zabila“ nie choroba… ale chyba v médiách. Napriek tomu ostáva aktívny a venuje sa osvete. Sám priznal, že choroba je čoraz náročnejšia, no zároveň patrí medzi najvýraznejších bojovníkov za výskum a pomoc pacientom.

 

Súvisiace články

Ketamínová kráľovná pozná svoj
Ketamínová kráľovná pozná svoj trest: Za predaj drog hercovi (†54) dostala... Len toľko?!
Zahraniční prominenti
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey sa totálne zbláznil: To ako vyzerá?
Zahraniční prominenti
Calista Flockhart a Harrison
Indiana Jones po boku manželky: Delí ich 22-ročný rozdiel, ale... stále ako zamilovaní tínedžeri!
Zahraniční prominenti
Nemanželské deti slávneho speváka:
Nemanželské deti slávneho speváka: Dcéru tajil 6 rokov, syn sa zabil ako 4-ročný!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí
Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí
Prominenti
Eva Strážnická ukázala, akým aktivitám sa venuje jej syn
Eva Strážnická ukázala, akým aktivitám sa venuje jej syn
Prominenti
John Carpenter's Toxic Commando - gameplay
John Carpenter's Toxic Commando - gameplay
GameSite

Domáce správy

Rada pre mediálne služby
Rada pre mediálne služby uložila sankcie: Začala viaceré správne konania
Domáce
Robert Fico.
Fico navštívi Vietnam: Dostal pozvanie od nového premiéra Le Minh Hunga
Zahraničné
Tomáš Taraba
Vodohospodárska výstavba zrušila verejné obstarávanie súvisiace s PVE Málinec - Látky
Domáce
Tragická nehoda pri Ružomberku: Spolujazdec (†47) neprežil, zasahovali aj vrtuľníky
Tragická nehoda pri Ružomberku: Spolujazdec (†47) neprežil, zasahovali aj vrtuľníky
Žilina

Zahraničné

FOTO Athena Strand
Tvrdil, že to bola nehoda: FOTO Mrazivý záber z dodávky všetko zmenil! 7-ročné dievčatko brutálne zavraždil
Zahraničné
Lietadlo sa zrútilo krátko
Hrôzostrašná havária lietadla: VIDEO Stroj sa zrútil priamo pri letisku! Zomreli štyria ľudia
Zahraničné
Robert Fico.
Fico navštívi Vietnam: Dostal pozvanie od nového premiéra Le Minh Hunga
Zahraničné
Štát plánuje spustiť extrémny
Štát plánuje spustiť extrémny boj proti nelegálnym migrantom! Na hraniciach nasadia krokodíly a hady
Zahraničné

Prominenti

Muzikál MÜLLER – Život
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! A z tohto mala manželka Vanda strach
Domáci prominenti
Michael J. Fox
Zomrel Michael J. Fox?! CNN pustila nekrológ, fanúšikovia v šoku, internet zaplavili smutné odkazy...
Zahraniční prominenti
Ani lopata mu nie
Ani lopata mu nie je cudzia! Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí... Slová chvály
Domáci prominenti
Tom Hardy
Tom Hardy už viac nie je sexsymbol: Vyzerá ako bežný chlap... S pivným bruškom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neuveríte vlastným očiam: Tieto
Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí
Zaujímavosti
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách?
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách? Bol pri vedomí do POSLEDNEJ SEKUNDY, kým sa pod ním neotvorilo podsvetie!
Zaujímavosti
Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA
Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA ŠÁLKA denne a váš mozog sa vám poďakuje: Odhalili PRELOMOVÚ štúdiu!
Zaujímavosti
Prvá NÚDZOVÁ EVAKUÁCIA z
Prvá NÚDZOVÁ EVAKUÁCIA z vesmíru v histórii! Astronaut Mike Fincke prehovoril o HORORE na palube ISS
Zaujímavosti

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)

Šport

Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Slovensko
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Lyžovanie
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
Atletika
VIDEO Hrdinský výkon Tomáša Macháča: Čech ukončil Sinnerovu rekordnú sériu, aj tak nevyhral
VIDEO Hrdinský výkon Tomáša Macháča: Čech ukončil Sinnerovu rekordnú sériu, aj tak nevyhral
ATP

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Získaj prácu
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Motivácia a produktivita
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Trendy na trhu práce
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Hoaxy
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Nezaradené
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Armádne technológie
Kvantová apokalypsa pre dnešné šifrovanie môže prísť skôr, než sa čakalo. Vedci hovoria o kvantovom zlome
Kvantová apokalypsa pre dnešné šifrovanie môže prísť skôr, než sa čakalo. Vedci hovoria o kvantovom zlome
Technológie

Bývanie

Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Pre kutilov

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo

