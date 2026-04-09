Zomrel Michael J. Fox?! CNN pustila nekrológ, fanúšikovia v šoku, internet zaplavili smutné odkazy...

LOS ANGELES - Keď sa meno Michael J. Fox objavilo v titulku „spomíname“, fanúšikovia po celom svete stŕpli. Sociálne siete zaplavili odkazy, slzy aj spomienky. Lenže pravda bola úplne iná.
Celý incident spustila televízia CNN, ktorá omylom zverejnila video s názvom „Spomíname na život herca Michaela J. Foxa“. A potom prišiel moment, ktorý znie neuveriteľne. Samotný herec túto správu videl na vlastné oči. Fox neskôr opísal svoju reakciu s typickým humorom: „Ako reagujete, keď zapnete TV a CNN hlási vašu smrť?“ A pokračoval ešte absurdnejšie: „Prepnúť kanál? Zavolať manželke? Alebo si povedať WTF?“ Nakoniec to zhrnul vetou, ktorá obletela internet: „Myslel som, že končí svet… ale zjavne som to len ja a som OK.“ Michael J. Fox dokonca naznačil, že nejde o prvý podobný incident: „Upokojte sa… robia to raz za rok.“
Kde sa stala chyba? Pravda je menej dramatická než titulky. Médiá majú predpripravené nekrológy, CNN jeden z nich zverejnila omylom a video sa okamžite rozšírilo online. Fanúšikovia spanikárili. Stanica sa následne ospravedlnila a obsah stiahla. Len pár hodín po virálnom „úmrtí“ sa Fox objavil živý pred publikom na PaleyFest v Los Angeles. Rozprával, vtipkoval a dokonca vystúpil po boku Harrisona Forda, čo definitívne ukončilo všetky špekulácie.
Michael J. Fox už desaťročia žije s Parkinsonovou chorobou – skutočným nepriateľom, ktorý ho pomaly oslabuje a postupne obmedzila jeho hereckú kariéru. A predsa ho na chvíľu „zabila“ nie choroba… ale chyba v médiách. Napriek tomu ostáva aktívny a venuje sa osvete. Sám priznal, že choroba je čoraz náročnejšia, no zároveň patrí medzi najvýraznejších bojovníkov za výskum a pomoc pacientom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%