Mulder (62) z legendárneho seriálu Akty X v spoločnosti s frajerkou: Aha, o 33 rokov mladšia seXica!

LOS ANGELES - Vek v ich prípade nehrá rolu! Známy herec David Duchovny (62) sa zúčastnil premiéry filmu You People, ktorý by sa mal dostať k divákom počas budúceho týždňa. Spoločnosť mu robila jeho priateľka Monique Pendleberry (29), od ktorej sa počas celého večera takmer nepohol.

Počas budúceho týždňa sa diváci dočkajú dlho očakávanej komédie, ktorú má na svedomí streamovacia platforma Netflix. Počin, v ktorom si zahrali Eddie Murphy, Jonah Hill a Lauren London by mal byť dostupný od budúceho piatku.

V utorok bola v Los Angeles na programe slávnostná premiéra, ktorej sa okrem tvorcov a protagonistov, zúčastnilo aj mnoho známych prominentov. Jedným z nich bol napríklad David Duchovny, ktorého si môžu diváci pamätať zo seriálu Akty X.

Počas večera mu robila spoločnosť jeho partnerka Monique Pendleberry, ktorá so svojím partnerom patrila medzi to najzaujímavejšie z celého večera. Dvojica pôsobila zaľúbene a vyzerá to tak, že ich vzťah funguje na výbornú.

Táto dvojica sa dala dokopy v roku 2017. Tri roky predtým sa Duchovny rozviedol so svojou dnes už exmanželkou Téou Leoni, s ktorou boli spolu dlhých 17 rokov. Z tohto manželstva má známy herec obe svoje deti, dcéru West (23) a syna Kyda (20).