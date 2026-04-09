Martina Navrátilová s manželkou Juliou: Prekonali neveru a svetu ukázali svoje dve deti!

FLORIDA - Ešte nedávno viselo ich manželstvo na vlásku. Dnes rozdávajú úsmevy a pôsobia ako harmonická rodina. Príbeh legendárnej tenistky Martiny Navrátilovej a jej manželky Julie Lemigovovej je ako z telenovely – plný bolesti, priznania, ale aj odpustenia a happy endu!

Podľa medializovaných informácií mala Julia Lemigovová svoju partnerku podviesť počas plavby loďou, pričom sa v zákulisí spomínalo aj meno známej hviezdy reality šou. Situácia nabrala ešte väčšie rozmery po tom, čo sa Julia rozhodla pre verejné priznanie. Otvorene povedala, že manželke ublížila, a priznala aj to, že ich vzťah bol v tom období „otvorený“. Napriek tomu sa celá situácia vymkla spod kontroly a prerástla do hlbokej osobnej aj partnerskej krízy, ktorú intenzívne rozoberali médiá a pár si vtedy siahol na dno síl. 

Pre Navrátilovú to bol obrovský zásah. Zverejnenie detailov ju hlboko ranilo a ich manželstvo sa ocitlo na pokraji rozpadu. Mnohí si vtedy mysleli, že je koniec. Lenže prišiel moment, ktorý všetko zmenil. Tenisová legenda sa rozhodla odpustiť. Lemigovová prevzala plnú zodpovednosť za svoje konanie a požiadala o druhú šancu. Ich vzťah tak prešiel jednou z najťažších skúšok, aké si partneri dokážu predstaviť.

Dnes už však píšu úplne iný príbeh. Na začiatku roka 2026 sa spolu opäť objavili na verejnosti – usmiate, pokojné a zjavne zmierené, veľkonočnými fotografiami svoje šťastie pred verejnosťou len spečatili. Ich život sa presunul do oveľa pokojnejšej roviny, ktorú si budujú najmä doma v slnečnom americkom štáte Florida, konkrétne v oblasti Miami. Práve tam vychovávajú dvoch malých synov a naplno si užívajú rodinný život, ďaleko od dramatických titulkov.

Navrátilová s úsmevom priznala, že sú dnes „maminky na plný úväzok“, a zdá sa, že práve rodina im pomohla zaceliť staré rany. Z kedysi rozbúreného vzťahu sa stal pevnejší zväzok, ktorý ustál aj to, čo by mnohých definitívne rozdelilo. Ich príbeh tak ukazuje, že aj veľká zrada nemusí znamenať koniec. Niekedy môže byť paradoxne začiatkom niečoho silnejšieho. 

