Slávna herečka pár dní po nehode: Opäť sadla za volant... Jazdí s búraným autom!

LOS ANGELES - Herečka Tori Spelling sa len pár dní po vážnej autonehode opäť objavila na cestách. A to priamo v poškodenom aute, ktoré stále nesie viditeľné stopy nárazu.
Na začiatku apríla sa Tori Spelling, známa najmä zo seriálu Beverly Hills, 90210, stala účastníčkou vážnej dopravnej nehody. Do jej vozidla narazil iný vodič, ktorý mal podľa dostupných informácií prejsť na červenú a ísť neprimerane vysokou rýchlosťou. Herečka v tom čase šoférovala SUV, v ktorom sa nachádzali aj jej štyri deti a traja ich kamaráti. Náraz bol natoľko silný, že na miesto okamžite dorazili záchranné zložky.
Strašná autonehoda Tori Spelling: V aute mala 7 detí! Rezné rany, pomliaždeniny aj otras mozgu
Podľa svedkov sa Tori v poslednej chvíli pokúsila vyhnúť kolízii, čím pravdepodobne zabránila ešte vážnejším následkom. Všetkých pasažierov napokon previezli do nemocnice až tri sanitky. Utrpeli rôzne zranenia, vrátane rezných rán, pomliaždenín a otrasov mozgu. Našťastie, žiadne zo zranení nebolo život ohrozujúce. Sama herečka neskôr uviedla, že mali veľké šťastie a verí, že nad nimi stáli anjeli strážni.
Podľa informácií magazínu TMZ Tori zvažuje aj právne kroky voči vodičovi druhého vozidla. Zdroje blízke herečke však naznačujú, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Zaujímavé je, že len niekoľko dní po nehode bola Tori Spelling opäť videná za volantom v uliciach Los Angeles, kde sa venovala svojim každodenným povinnostiam. Jej auto pritom stále nesie viditeľné stopy nedávnej havárie – poškodená karoséria aj nárazník jasne pripomínajú, čo sa len nedávno odohralo.