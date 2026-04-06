Tajná svadba Lucie Bílej otvorila staré rany! Radek vymazal otca zo života: Toto sa nedá odpustiť

PRAHA – Vzťah Lucie Bílej a Radka Filipiho skončil happy endom. Tajná svadba je vyústením dlhoročného vzťahu, ktorý prešiel krízami aj rozchodom. Nie je však tajomstvom, kto na svadbe chýbal. Radekov otec, ktorého už 25 rokov nepovažujú za člena rodiny.
Radek Filipi je so slávnou českou speváčkou šťastný v takmer 11-ročnom vzťahu, ktorý pred mesiacom spečatili svadbou.
Týka sa prerušeného vzťahu a odcudzenia s otcom Romanom Dvorským, ktoré trvá už roky. A to aj napriek tomu, že muž, ktorý žije v garáži v ostravských Mariánskych Horách, už v minulosti prejavil záujem stretnúť sa so synom. „Nehovoril som s ním celé štvrťstoročie. Od tej doby, čo som opustil jeho matku, keď mal pätnásť. Keby ma teraz navštívil, bol by to najkrajší darček.“ Chcel by si s ním prehovoriť z očí do očí a rád by spoznal aj Lucku. Blesk vtedy citoval aj jeho slová: „Snáď to medzi nami prebolelo. Jasné, opustil som ho, ale s jeho matkou už som nebol schopný žiť. Všetko sa to stalo dávno, mohli by sme si odpustiť a treba zájsť na kávu. Najlepšie aj s Luckou, veď tá ma ešte vôbec nepozná.“
Bolo teda jasné, že Radkov otec bude na tajnej svadbe v úzkom rodinnom kruhu chýbať. Prekvapenie sa však nekonalo, ženích tak iba potvrdil svoj nemenný vzťah k otcovi, ktorý skončil na okraji spoločnosti, žije v garáži a beznádejne túži po stretnutí so synom. Ten však žije nový život, ktorý svadbou s jednou z najslávnejších českých speváčok dostal novú chuť. Hoci otca so synom spája biologické puto, rozdeľuje ich úplne iný svet. A pohľad na život...