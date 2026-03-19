Slávna rodina čelí mega škandálu: Najprv detská porn*grafia a teraz... Obťažovanie 9-ročnej!

FLORIDA - Obrovský problém slávnej rodiny! Hviezda reality šou 19 Kids and Counting čelí mega škandálu. V centre pozornosti je 31-ročný Joseph Duggar, ktorého na Floride zatkli za nevhodné správanie voči neplnoletej osobe.
Podľa informácií portálu TMZ čelí 31-ročný Joseph Duggar obvineniam z nemravného a oplzlého správania voči neplnoletej osobe. Celý prípad má siahať niekoľko rokov do minulosti. Incidenty sa mali odohrať ešte v roku 2020 počas rodinnej dovolenky v Panama City Beach. V tom čase mala údajná obeť len 9 rokov, dnes má 14. Práve ona mala podľa polície vypovedať o viacerých znepokojujúcich situáciách.
Ako uviedol Bay County Sheriff's Office, Duggar mal dievča opakovane vyzývať, aby si sadla na jeho kolená. Neskôr ju požiadal, aby si sadla vedľa neho na gauč, pričom ich zakryl dekou. Práve vtedy malo dôjsť k nevhodnému správaniu. Podľa vyšetrovania mal Duggar pod dekou manipulovať so spodnou bielizňou dieťaťa a nevhodne sa jej dotýkať. Okrem toho jej mal prechádzať rukami po stehnách. Po incidente sa jej vraj ospravedlnil, no prípad sa opäť otvoril až o roky neskôr.
K zásadnému zvratu došlo 17. marca 2026, keď otec dievčaťa s celou situáciou konfrontoval Duggara. Ten mal svoje konanie priznať, po čom nasledovalo zatknutie. Polícia ho obvinila z viacerých trestných činov vrátane obťažovania osoby mladšej ako 12 rokov a nemravného správania dospelej osoby.
Pripomeňme, že nejde o prvý škandál v tejto rodine. Josephov brat Josh bol už v roku 2021 zatknutý a neskôr odsúdený za držanie detskej pornografie. Zdá sa, že temné tiene minulosti Duggarovcov opäť vyplávali na povrch — a tentoraz ide o ďalšie mimoriadne vážne obvinenia.