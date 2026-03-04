Premiéra šou Mama ožeň ma 2: Kočka Ema Fajnor, zamilovaný Jovinečko a Andrea Saky... Chodiaci LUXUS!

BRATISLAVA - Televízia Joj po rokoch vracia na svoje obrazovky legendárnu šou Mama, ožeň ma. Diváci si ju na obrazovkách budú môcť vychutnať od 9. marca, no zopár vyvolených už malo tú možnosť pozrieť si prvú časť. Medzi nimi bola napríklad krásna Ema Fajnor, zamilovaný Jovinečko s priateľkou Deny, či Andrea Saky. Aha, tá bola od hlavy po päty oblečená v luxuse!
S*x mala po pár hodinách pred kamerami: Do Mama, ožeň ma mieri blondínka s hriešnou povesťou!
Jojkárska šou Mama, ožeň ma sa tešila veľkému úspechu u divákov v rokoch 2011 až 2013. Od poslednej časti uplynulo dlhých 13 rokov a televízia Joj sa rozhodla ikonu slovenskej televíznej zábavy vrátiť na svoje obrazovky. Natočila novú sériu a už prvé epizódy sľubujú emócie, rivalitu aj nečakané zvraty.
Veľký NÁVRAT LEGENDY: Ďalšia radosť vo mne! JOJka predstavuje NOVÉ TVÁRE šou Mama, ožeň ma
Diváci si ju na obrazovkách Jojky budú môcť vychutnať od 9. marca, no zopár vyvolených už malo možnosť vidieť prvú časť. V jednom z bratislavských nákupných centier sa totiž v utorok večer konala exkluzívna projekcia, na ktorú sa dostali len pozvaní hostia. Medzi nimi bol napríklad Michal Hudák, ktorý bol hlasom reality šou pred rokmi a bude ním aj teraz.
Pozvanie na exkluzívnu projekciu dostala aj Ema Fajnor, ktorá v posledných mesiacoch púta pozornosť štíhlou postavou. No a svoje nové dokonalé krivky vystavila na obdiv aj v kine. Obliekla si kraťasový komplet z brúsenej kože, ktorý dal vyniknúť jej dlhým štíhlym nohám. Počas večera doslova žiarila.
Neprehliadnuteľní boli aj zaľúbenci Filip Jovinečko Jovanovič s priateľkou Denisou Stulíkovou. A hoci nedávno oslávili 6 mesiacov vzťahu, exkluzívna projekcia bola prvou spoločenskou udalosťou, kam prišli spolu ako pár. A pozrite, ako im to spolu pristane!
No a pohľady prítomných sa strhávali aj na influencerku Andreu Saky, ktorej v kine robil garde priateľ, hudobný producent Dominik Gehringer. Plavovláska opäť dokázala, že miluje luxus, čo sa odzrkadlilo aj na jej outfite. Doslova od hlavy po päty bola oblečená v dizajnovej značke Louis Vuitton. Pozrite, to luxusné logo sa nedalo prehliadnuť!
