Švajčiarsko šokuje najväčším nákupom zbraní za desaťročia! Neutrálna krajina stavila na silu

BERN - Švajčiarsko podpísalo najväčšiu zmluvu na nákup delostreleckých zbraní za posledné desaťročia, keď si od európskej obrannej skupiny KNDS objednalo 32 kolesových samohybných húfnic. Informoval o tom vojensko-obranný web Defence Blog. Rozhodnutie Švajčiarska o nákupe zbraní má, vzhľadom na v ústave zakotvenú neutralitu krajiny, osobitný geopolitický význam.
Švajčiarsky úrad pre obstarávanie vojenskej techniky a obranných systémov Armasuisse a spoločnosť KNDS podpísali 8. júna zmluvu na nákup 32 delostreleckých systémov AGM na platforme Piranha IV pod názvom DONAR 10×10. Dodávky by sa mali začať v roku 2031. Súčasťou zmluvy je aj 32 novovyvinutých kontajnerov na nakladanie munície, výcvikové vybavenie a komplexnú logistickú podporu.
AGM je delostrelecký kanónový modul kalibru 155 mm ovládaný diaľkovo s automatizovaným systémom nabíjania pre muníciu podľa štandardov NATO vrátane presne navádzaných granátov. Umožňuje streľbu a prebíjanie v akejkoľvek výškovej a azimutálnej polohe aj počas pohybu, čím sa minimalizuje čas na niveláciu či prípravy na paľbu. Na modernom bojisku, kde drony a radary dokážu detekovať delostreleckú pozíciu v priebehu niekoľkých sekúnd od prvého výstrelu, je schopnosť spustiť paľbu a miesto okamžite opustiť, významnou výhodou.
Spoločnosť KNDS dodáva systém AGM na kolesovej platforme Boxer 8×8 ako RCH 155 aj pre Nemecko, Spojené kráľovstvo, Katar a Ukrajinu.