Ďalšia premena slávnej herečky: Kedysi ohurovala krásou, dnes... Obyčajná smrteľníčka so šedinami!

LOS ANGELES - Písal sa rok 2002, keď mal svoju premiéru film Kai a Gerda. Išlo o posledný počin, v ktorom herečka Bridget Fonda účinkovala. Odvtedy sa stiahla do úzadia, výrazne pribrala a prestala sa starať o svoj zovňajšok. Nedávno ju v uliciach nafotili paparazzi. Pozrite sa, ako aktuálne vyzerá!
Bridget Fonda pochádza zo slávnej hereckej famílie. Jej starým otcom bol držiteľ Oscara Henry Fonda, otcom Peter Fonda a verejnosti je dobre známa aj jej teta Jane Fonda. Tá má síce 87 rokov, ale skutočný vek by jej tipol asi málokto. Vyzerá totiž fantasticky.
Svojou krásou v minulosti ohurovala aj samotná Bridget. Tá v 90. rokoch patrila medzi obľúbené hollywoodske herečky. Spomedzi filmov, v ktorých účinkovala, možno spomenúť To sa môže stať každému, Doktor Hollywood, či Krstný otec.
V roku 2002 mala herečka autonehodu, po ktorej sa rozhodla so svojou hereckou kariérou skoncovať. O dva roky neskôr priviedla na svet syna Olivera, ktorého otcom je známy skladateľ Danny Elfman.
O tom, ako bývalá herečka v súčasnosti žije, sa veľa nevie. Raz za čas sa v médiách objavia jej zábery, ktoré sa podarí spraviť bulvárnym fotografom. V posledných rokoch mala Bridget kilá navyše. Pri pohľade na aktuálne fotky je však jasné, že sa jej podarilo schudnúť. Podľa medializovaných informácií zhodila zhruba 30 kíl. Fajn premena, čo poviete?!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%