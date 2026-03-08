Sunday Rose ospevovala mamu Nicole Kidman ako kráľovnú! Toto jej otca zabolí...

NASHWILLE - Dcéra hollywoodskej hviezdy Nicole Kidman začína kráčať v jej stopách, a zároveň otvorene priznáva, že práve mama je pre ňu najväčším vzorom. Sedemnásťročná Sunday Rose Kidman Urban v nedávnom rozhovore pre magazín Elle Australia prehovorila o tom, aký silný vplyv má na jej život slávna herečka. Jej slová by dojali každú mamu...
Jej slová sú mimoriadne emotívne. Sunday Rose priznala, že vyrastanie po boku jednej z najväčších filmových hviezd Hollywoodu jej otvorilo úplne nový svet. „Moja mama bola vždy veľmi kreatívna a je mojou najväčšou inšpiráciou v živote. Je kľúčovou súčasťou všetkého, čo robím,“ povedala v rozhovore. A hoci je dcérou dvoch slávnych rodičov, o otcovi sa nezmienila ani slovom. Nedávny rozvod rodičov zjavne zanechal bolestivú stopu...
Podľa nej práve detstvo strávené na natáčaniach a fotografických setoch spôsobilo, že sa začala zaujímať o módu a umelecký svet. „Získala som o to veľký záujem, najmä preto, že som to mohla zažiť už v mladom veku,“ vysvetlila.
Sunday Rose si dnes začína budovať vlastné meno. Debutovala na móle značky Miu Miu počas Paris Fashion Week v roku 2024, objavila sa na obálke magazínu Elle Australia a postupne sa objavuje na veľkých módnych podujatiach. Napriek tomu však zostáva stále študentkou a snaží sa žiť čo najnormálnejší život. „Je úžasné zažívať všetky tieto veci, ale je veľmi dôležité vrátiť sa späť do školy a zostať nohami na zemi,“ povedala.
Nicole Kidman jej neodovzdala len umeleckú vášeň, ale aj veľmi praktické rady pre kariéru. „Najväčšia rada od mamy je vždy prísť načas,“ prezradila Sunday Rose. Podľa nej je dochvíľnosť v šoubiznise zásadná, pretože ukazuje profesionalitu a rešpekt k ostatným. Sunday Rose sa v rozhovore priznala aj k „malej výhode“, ktorú má ako dcéra hollywoodskej hviezdy. „Beriem si takmer všetko z maminho šatníka. Niekedy jej hovorím, že je to môj najobľúbenejší obchod,“ zasmiala sa.
