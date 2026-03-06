Je to tu! Správa štátnych hmotných rezerv spúšťa uvoľňovanie núdzových zásob ropy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR realizuje kroky na uvoľnenie časti núdzových zásob ropy v súlade s uznesením vlády z 18. februára tohto roka. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu dodávok ropných surovín a kontinuitu spracovania ropy na Slovensku, informovala v piatok SŠHR.
Samotné vyskladňovanie ropy sa realizuje prostredníctvom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.