Hviezda (56) filmu vo Štvorici po opici v bikinách: Telo dvadsiatničky a... Nová láska?!

TULUM - Americká herečka Heather Graham opäť dokázala, že vek je pre ňu len číslo. Paparazzi ju zachytili počas oddychu na pláži v mexickom letovisku Tulum, kde si užívala slnko, more a dobrú náladu. A treba povedať jedno – v bikinách predviedla postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj o desiatky rokov mladšie ženy.
Herečka známa z filmov Vo štvorici po opici sa na pláži objavila v pruhovaných bikinách, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu postavu a ženské krivky. Spoločnosť jej robil taliansky filmár Michele Civetta. Dvojica si užívala kúpanie v oceáne a pri preskakovaní vĺn nechýbal smiech ani dobrá nálada. Graham bola samý úsmev a očividne sa cítila skvele.
Po kúpaní sa spolu vrátili na breh, kde si chvíľu oddýchli na slnku. Herečka sa chránila pred ostrými lúčmi slnečným klobúkom a okuliarmi, no jej vypracovaná postava aj tak pútala pozornosť. Neskôr sa dokonca prezliekla do bielych bikín, v ktorých opäť predviedla svoje ukážkové krivky. Po čase si cez plavky prehodila modrý sveter a vybrala sa na pokojnú prechádzku po pláži.
To, či medzi Graham a Civettom preskočila iskra, zatiaľ nie je jasné. Filmár však na Instagrame zdieľal spoločnú fotografiu, na ktorej ho herečka objíma okolo ramien. „Sunstruck… Mexico,“ napísal k záberu a pridal aj emoji červeného srdca. Na ďalšej fotografii zachytil herečku oddychujúcu v bielych bikinách s komentárom: „Morská panna v mori.“
Herečka bola naposledy romanticky spájaná s mužom menom John de Neufville, s ktorým sa objavila na podujatí v New York City v roku 2022.