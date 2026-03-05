Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC: Po škandále okolo Epsteina ju NIKTO nechce prichýliť!

NEW YORK - Bývalá vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson sa podľa zákulisných informácií ocitla v nepríjemnej situácii. Po tom, čo prišla o kráľovské bývanie, údajne prespáva u priateľov a v poslednom čase má problém nájsť si strechu nad hlavou – najmä v New Yorku. Dôvodom majú byť nové odhalenia v kauze okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Podľa zdrojov sa situácia skomplikovala po tom, čo Sarah Ferguson a jej bývalý manžel princ Andrew prišli o možnosť bývať v kráľovskom sídle Royal Lodge vo Windsore. Hoci sa rozviedli už v roku 1996, dlhé roky žili pod jednou strechou. O bývanie však mali prísť po tom, čo Andrew čelil vážnym obvineniam súvisiacim s Epsteinovou kauzou.
Fergie sa v minulosti často zdržiavala v New Yorku a bývala u priateľov z vyššej spoločnosti. Teraz sa však situácia údajne výrazne zmenila. Po najnovšom úniku e-mailov súvisiacich s Epsteinom sa mnohí jej známi snažia držať od celej kauzy čo najďalej. „Veľa ľudí ju má v skutočnosti rado, ale momentálne jej všetci hovoria, že nie je vhodný čas,“ uviedol jeden zo zdrojov. „Byť spájaný s niekým, kto má spojitosť s Epsteinom, je teraz pre mnohých jednoducho príliš veľké riziko.“
Situáciu komplikuje aj fakt, že jej dcéra princezná Eugenie žije práve v New Yorku. Podľa informácií z okolia rodiny však ani ona nepovažuje za dobrý nápad, aby sa jej matka v meste zdržiavala príliš nápadne. Rodina sa totiž snaží držať čo najďalej od škandálov, ktoré zasiahli princa Andrewa. „Po tom, čo Andrew prišiel o svoje kráľovské tituly, sú Eugenie a jej staršia sestra Beatrice v podstate jedinými členmi rodiny, ktorí stále reprezentujú kráľovskú rodinu,“ tvrdí zdroj. „Preto je teraz ešte dôležitejšie, aby boli od celej kauzy čo najďalej.“
Pozornosť médií pritiahli aj e-maily, ktoré mali naznačovať blízky vzťah medzi Sarah Ferguson a Jeffreyom Epsteinom. V jednej zo správ ho dokonca nazvala „bratom, akého si vždy priala mať“, a viackrát mala v žarte spomenúť aj myšlienku na svadbu.