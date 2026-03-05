Dnes by to asi NEPREŽIL: Billy Idol odhalil šialený spôsob, ako sa zbavil HEROÍNU!

LOS ANGELES - Billy Idol, 70-ročná punková ikona a hudobná legenda, sa v šokujúcom a bezprecedentnom rozhovore pre podcast Club Random with Bill Maher otvorene priznal, že počas svojich najtemnejších rokov bojoval s heroínovou závislosťou, ktorú sa snažil poraziť tým, že… začal fajčiť crack!
„Keď sa snažíš dostať z heroinu, po čom siahneš? Po niečom inom,“ povedal Billy Idol s nezvyčajne úprimným tónom. „Začal som fajčiť crack, aby som sa zbavil heroínu. Fungovalo to. Fakt fungovalo.“ Lenže crack nie je nič iné, ako forma kokaínu určená na fajčenie. Takže je to ako z kaluže do blata...
Billy Idol sa stal jedným z najikonickejších predstaviteľov MTV éry 80. rokov s hitmi ako "White Wedding" a "Rebel Yell", či "Eyes Without a Face", ale jeho úspech sprevádzal aj extrémny životný štýl plný drog a nebezpečenstva.
Idol tiež spomína motocyklovú haváriu v roku 1990, ktorá ho skoro stála nohu, a priznáva aj ťažkú užívateľskú minulosť, vrátane heroínu. Nevynechal ani takmer smrteľnú skúsenosť v Londýne v roku 1984. „Mal som všetko a odpálil som to… s butánom,“ povedal Idol v dokumente Billy Idol Should Be Dead, ktorý mal premiéru v roku 2025 a podrobne mapuje jeho vzostup, pád, aj vzkriesenie.
Dokument obsahuje rozhovory s blízkymi, archívne zábery a návraty do jeho najslávnejších rokov, keď sa hudba, sláva a závislosti navzájom prelínali. Práve tam Idol otvorene hovorí o tom, ako cena slávy a kultúra 80. rokov prispeli k jeho sebazničujúcemu životnému štýlu, a ako bol na pokraji smrti viac než raz.
Dnes Billy Idol hovorí o svojom živote s podtitulom "kalifornsky triezvy" – je to životný štýl, v ktorom sa vyhýba tvrdým drogám, ale občas si dopraje omamné látky, ako sú napríklad konopné produkty. „Nie som ten istý človek ako v 80. rokoch,“ povedal Idol. „Už nerobím tie isté veci. Viem si dať pohár vína, ale nie som závislý človek.“
