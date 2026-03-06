28-ročný muž napadol dôchodcu! V Žabokrekoch nad Nitrou ho obvinila polícia

ŽABOKREKY NAD NITROU - Polícia obvinila 28-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva a prečinom poškodzovania cudzej veci. V Žabokrekoch nad Nitrou (okres Partizánske) v utorok (3. 3.) poškodil auto, napadol 68-ročného muža a vyhrážal sa zabitím jeho celej rodiny. V piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinený pred jedným z rodinných domov v obci pod vplyvom alkoholu vyskočil na kapotu Volkswagenu Golf a začal pravou nohou kopať do čelného skla vozidla, ktoré rozbil. Následne prešiel k poštovej schránke rodinného domu, do ktorej začal udierať a snažil sa ju vytrhnúť,“ uviedla Klenková.
Vyhrážal sa
Hluk podľa nej započul 68-ročný poškodený, ktorý sa nachádzal v rodinnom dome. Dôchodca vyšiel najskôr na dvor, kde uvidel obvineného stáť pri poštovej schránke. Obvinený sa následne presunul k zadnej časti vozidla, kde pravou rukou udieral do zadného skla vozidla, ktoré taktiež rozbil. „Keď poškodený vyšiel z dvora smerom k obvinenému na ulicu, tento sa k nemu rozbehol a udrel ho päsťou do pravej časti hlavy. Následne ho poškodený spolu s ďalším svedkom spacifikovali na zemi na pozemku domu až do príchodu policajnej hliadky,“ doplnila Klenková. Počas incidentu sa obvinený podľa nej poškodenému vyhrážal, že zabije celú jeho rodinu, pričom ho aj opľul.
„Zranenia napadnutého muža si vyžiadali lekárske ošetrenie. Poškodením kapoty, čelného skla a zadného skla na motorovom vozidle vznikla 38-ročnému majiteľovi vozidla doposiaľ presne nezistená škoda,“ ozrejmila policajná hovorkyňa. Muža policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Zároveň na obvineného spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie.