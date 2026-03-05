Kate Moss to má v sebe stále: Paríž postavila na nohy priehľadnou blúzkou a... bradavka von!

PARÍŽ - Legendárna supermodelka Kate Moss opäť dokázala, že aj po viac než troch dekádach v móde vie vyvolať poriadny rozruch. Na prehliadke Tom Ford počas Paris Fashion Week sa objavila v outfite, ktorý okamžite zaplavil sociálne siete – a dôvod bol jasný: priesvitná blúzka bez podprsenky odhalila jej bradavku.
Kate Moss dorazila na prehliadku v looku, ktorý dokonale zapadol do provokatívnej estetiky známej značky. Jej outfit tvorila polopriesvitná blúzka s bodkami. Vpredu mala nepriehľadný panel v strede, no boky a zadná časť boli úplne transparentné. Kate pod blúzkou nemala podprsenku, takže jedna bradavka bola jasne viditeľná. K tomu si obliekla sieťovanú midi sukňu, cez ktorú presvitali čierne nohavičky. Outfit doplnila vysokými sandálmi na podpätku, chlpatým hnedým kabátom a čiernou kabelkou.
Celý look pripomínal modernú verziu trendu "free the nipple", ktorý sa v posledných rokoch vracia na červené koberce aj módne prehliadky. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať: „Kate Moss stále vládne. 52 rokov a stále najväčšia rebelka módy.“ „To už nie je móda, ale čistý šok marketing.“ „Tom Ford by bol na tento look hrdý – presne takto provokovala móda v 90. rokoch.“ Mnohí pripomenuli, že Moss bola ikonou "heroin chic" éry 90. rokov a provokácia bola vždy súčasťou jej imidžu.
Módni komentátori tvrdia, že Moss len potvrdila trend návratu sexuálnej provokácie do high fashion. Na prehliadke dominovali transparentné látky, hlboké výstrihy a silná sensualita – estetika, ktorá nadväzuje na provokatívnu DNA značky z čias jej zakladateľa. Podľa stylistov Moss dokonale zosobnila takzvaný trend "office siren“" ktorý kombinuje prvky business štýlu so zámernou sexualitou – teda presne to, čo jej outfit s blúzkou a sukňou naznačoval.
