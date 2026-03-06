Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo vo štvrtok záznamy Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) s výpoveďami nemenovanej ženy, ktorá v nich obvinila prezidenta USA Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia. Ženu mal s Trumpom zoznámiť nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein, informuje agentúra Reuters.
Agenti FBI vypočuli ženu štyrikrát v roku 2019 v rámci vyšetrovania týkajúceho sa Epsteina. Ministerstvo spravodlivosti už predtým potvrdilo, že k výsluchom došlo, ale zverejnilo len zhrnutie jedného zo štyroch stretnutí, kedy žena obvinila Epsteina zo sexuálneho obťažovania z čias, keď bola tínedžerka. V najnovších spisoch, zverejnených vo štvrtok na webovej stránke ministerstva, žena tvrdí, že Epstein ju predstavil Trumpovi v 80. rokoch minulého storočia, keď mala 13 až 15 rokov. Podľa záznamov sa ju súčasný prezident USA údajne pokúsil prinútiť k orálnemu sexu.
Biely dom sa k tomuto prípadu bezprostredne nevyjadril
Biely dom sa k tomuto prípadu bezprostredne nevyjadril. Magazín Politico uviedol, že hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová označila tvrdenia tejto ženy za „úplne neopodstatnené obvinenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi dôveryhodnými dôkazmi“. Rezort spravodlivosti varoval, že niektoré zo zverejnených dokumentov obsahujú „nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia proti prezidentovi Trumpovi“. Agentúre Reuters sa nepodarilo nezávisle potvrdiť pravdivosť tvrdení tejto ženy. Záznamy FBI naznačujú, že agenti s ňou prestali komunikovať v roku 2019.
Prezident USA v novembri 2025 podpísal zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania Epsteina. V minulosti zároveň uviedol, že jeho vzťah s týmto nebohým finančníkom skončil na začiatku 21. storočia a že nikdy nevedel o jeho sexuálnom zneužívaní. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 zomrel vo väzbe v newyorskej väznici. Oficiálne išlo o samovraždu obesením. O tejto verzii však panujú pochybnosti pre jeho väzby na vplyvných ľudí a vážne pochybenia väzenského personálu.