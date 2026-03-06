Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Dráma na hornej Nitre: FOTO Zrútila sa časť mosta! Na mieste zasahuje správa ciest aj policajti

(Zdroj: Facebook/Michal Ďureje - verejný profil)
OPATOVCE NAD NITROU - Časť mostnej konštrukcie na ceste III/1773 v Opatovciach nad Nitrou (okres Prievidza) sa v piatok dopoludnia zrútila do rieky Nitra. Na mieste sú pracovníci Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) i polícia, ktorá riadi premávku.

Most je z roku 1960

Most z roku 1960 je v zlom technickom stave. Starostka obce Dana Melišková priblížila, že do rieky sa zrútila časť konštrukcie, ktorá podopierala zábradlie, nachádzajú sa tam aj niektoré prípojky inžinierskych sietí. Situácia u samosprávy obce i obyvateľov podľa nej vyvoláva obavy. Melišková podotkla, že tento most nie je v majetku ani v správe obce, ide o majetok TSK, správu mosta zabezpečuje SC TSK. „O probléme so stavom mosta hovoríme 15 rokov. Stále poukazujeme na riziká, ktoré most má, keďže ho postavili v povojnových rokoch, dnes sa píše rok 2026. On už dožíva a už aj dožil z môjho pohľadu,“ zdôraznila starostka.

Hustá denná premávka

Na technickom opotrebovaní mostného telesa sa podľa nej podpísala i hustá premávka, prechádzajú cezeň tisíce áut. „Nie je to len osobná doprava, tranzit tam vykonáva aj kamiónová doprava, čo nám zákon zakazuje,“ tvrdí. Starostka na základe informácií od správy ciest ďalej priblížila, že na moste by sa mal dočasne zaviesť nový dopravný režim premávky, jednou z možností môže byť aj obmedzenie kamiónovej dopravy. „To už musí zabezpečiť majiteľ, správca a Policajný zbor,“ poznamenala.

TSK má podľa Meliškovej už pripravenú projektovú dokumentáciu i stavebné povolenie, rovnako už vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu nového mostného telesa, ktoré nahradí to existujúce. Po novom by mal mať most obojsmernú premávku. Práce chce krajská samospráva financovať z fondov Európskej únie.

