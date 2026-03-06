AI módna polícia: Jemná BALETKA, disco Lakatošová a... Nenávidená Tereza si odbehla z nákupov?!

BRATISLAVA - Párty k novej sérii Let’s Dance prilákal množstvo známych tvárí – a s nimi aj pestrú prehliadku outfitov. Niektoré hviezdy stavili na elegantnú klasiku, iné na odvážne experimenty a výrazné detaily. Na módnu scénu si tentoraz posvietila AI módna kritička Evelína, ktorá bez servítky zhodnotila, čo sa vydarilo, čo už balansovalo na hrane a kto by si možno zaslúžil ešte jedno rýchle zastavenie pred zrkadlom. Ako dopadli známe krásky pod jej dohľadom?
Barbora Chlebcová, herečka a moderátorka
Barbora zvolila veľmi civilný prístup, ktorý na prvý pohľad pôsobí sympaticky nenútene. Pruhovaná blúzka s jemným stojatým golierom má nádych starej elegancie a spolu s jednoduchými šperkami vytvára uhladený, takmer pracovný dojem. Problém nastáva v momente, keď sa tento pokojný vrch stretne s džínsami a leopardím opaskom. Zrazu sa z dámy stane niekto, kto akoby zbehol z nákupov v centre mesta priamo na červený koberec. Veľká hnedá kabelka a mokasíny síce ladia farebne, no ešte viac posilňujú pocit, že ide o denný odev. Na tlačovke k tanečnej šou by sa predsa len žiadalo trochu viac lesku. Hodnotenie: 5/10
Hana Gregorová, herečka
Hana Gregorová opäť potvrdzuje, že miluje výraz. Čierny vrch s dramatickými pierkami je divadelný, takmer kabaretný, a okamžite priťahuje pozornosť. K tomu leopardie nohavice, ktoré by samy o sebe stačili ako hlavný prvok odevu. Keď sa však tieto dva silné prvky stretnú, vznikne malá módna pohroma. Masívny náhrdelník dodáva ešte väčšiu intenzitu. Výsledok pôsobí trochu chaoticky – akoby sa v šatníku stretli tri rôzne predstavy o večernom oblečení a rozhodli sa ísť von spolu. Hodnotenie: 6/10
Lucia Almaksus, influencerka
Lucia prišla ako jemná baletka. Kombinácia korzetového vrchu v telovej farbe a krátkej sukne s pierkami je hravá a veľmi ženská. Celok pôsobí ľahko. Biele čižmy dodávajú vzhľadu trochu odvážnejší nádych a zároveň ho oddeľujú od klasického „romantického“ štýlu. Malá kabelka a jednoduché šperky nechávajú hlavné slovo siluete. Je to mladistvé, odvážne, ale stále pomerne vkusné. Hodnotenie: 8/10
Simona Leskovská, moderátorka a modelka
Červené šaty sú stávkou na istotu – a Simona túto stávku zahrala veľmi dobre. Korzetový vrch krásne formuje postavu a lesklá látka dodáva šatám dramatický večerný nádych. Drapovanie na sukni vytvára pohyb a robí model zaujímavejším. Čierne lodičky a klasická prešívaná kabelka držia celý vzhľad pevne pri zemi. Možno je to trochu očakávané, nič šokujúce, ale funguje to veľmi spoľahlivo. Niekedy totiž netreba vymýšľať niečo nové. Hodnotenie: 9/10