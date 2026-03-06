Cyprus má záujem o členstvo v NATO, oznámil prezident Christodulidis

NIKÓZIA - Cyprus sa opäť pripravuje na možné členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO), oznámil tamojší prezident Nikos Christodulidis v rozhovore pre grécku televíziu Skai. Agentúra DPA zdôrazňuje, že sa tak vyjadril len niekoľko dni po tom, ako britskú vojenskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, zasiahol dron.
„Keby to bolo možné, žiadosť by sme podali už zajtra,“ povedal Christodulidis v rozhovore, ktorý televízia Skai zverejnila v noci na piatok. Cyprus sa podľa prezidenta na možné členstvo v NATO pripravoval už dlhšie. Práce podľa neho prebiehajú na vojenskej, operačnej a administratívnej úrovni, aby krajina mohla konať „hneď, ako to politické podmienky dovolia“.
Členstvo krajiny v NATO v súčasnosti nie je možné
Christodulidis však pripustil, že členstvo jeho krajiny v NATO v súčasnosti nie je možné v dôsledku dlhodobého postoja Turecka, ktoré ako člen NATO odmieta pristúpenie Cypru. DPA vysvetľuje, že členské štáty musia o pristúpení novej krajiny rozhodnúť jednohlasne. Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva Severocyperskú tureckú republiku. Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku.
Súčasnú diskusiu o cyperskej žiadosti o členstvo v NATO vyvolal spomínaný dronový útok na britskú vojenskú základňu Akrotiri v blízkosti cyperského prístavného mesta Lemesos, ku ktorému došlo v noci na pondelok. Cyperské médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovali, že drony mohli byť vypustené z Libanonu. Podľa britskej vlády došlo len k menším škodám na jednom hangári. Incident napriek tomu vyvolal obavy z rizika, že Cyprus bude zasiahnutý dôsledkami pretrvávajúcej vojny na Blízkom východe, uvádza DPA.