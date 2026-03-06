Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Mali skončiť v súkromnej zbierke, zasiahla polícia: Našli sa TAJNÉ POZNÁMKY Mussoliniho, ktoré si písal pre Hitlera!

Benito Mussolini Zobraziť galériu (2)
Benito Mussolini (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RÍM - V aukčnom dome v severotalianskom Turíne polícia zadržala doteraz neznáme ručne písané poznámky bývalého talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Uvádza sa to vo vyhlásení karabinierov vydanom v pondelok, informujeme podľa agentúry DPA.

Špeciálna jednotka karabinierov poznámky zadržala pred chystanou aukciou a odovzdala ich ústrednému štátnemu archívu v Ríme. Považujú sa za dokumenty s „osobitným historickým významom“. Na základe počiatočného vyšetrovania prostredníctvom porovnávacej skúšky rukopisu možno písmo a monogram „M“ na konci jednej zo strán pripísať Mussolinimu.

Adolf Hitler
Zobraziť galériu (2)
Adolf Hitler  (Zdroj: TASR/AP)

Stretnutie s Hitlerom

Podľa expertov zo špeciálnej jednotky karabinierov na ochranu kultúrneho dedičstva sa poznámky týkajú stretnutia s Hitlerom na hrade Klessheim neďaleko Salzburgu v dnešnom Rakúsku z 22. apríla 1944.

Údajne obsahujú rôzne témy v oblasti „ozbrojených síl“, „politiky“ a „hospodárstva a práce“. Predpokladá sa, že vznikli ako príprava na stretnutie medzi oboma diktátormi. Hoci nie sú datované, ich obsah sa údajne zhoduje s témami stretnutia s Hitlerom, uviedli karabinieri. Odborníci sa domnievajú, že Mussolini ich pravdepodobne použil aj priamo počas stretnutia, pretože boli štyrikrát preložené.

Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde? Prečítajte si tiež

Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde?

Blízki spojenci

Obaja diktátori boli blízkymi spojencami. Mussolini po svojom zvrhnutí v Ríme v roku 1943 s Hitlerovou pomocou vládol na severe Talianska v bábkovom štáte známom ako Republika Saló. Pri pokuse o útek do Švajčiarska ho 28. apríla 1945 talianski partizáni pri obci Mezzegra zastrelili spolu s milenkou Clarou Petacciovou. Ich telá previezli do Milána a zavesili dolu hlavou na námestí Piazzale Loreto.

Viac o téme: PoznámkyPolícia Adolf HitlerBenito Mussolini
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Roky bol AGRESÍVNY kvôli
Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!
Zaujímavosti
Veterinár otvorene: TÝMTO by
Veterinár otvorene: TÝMTO by som svojho psa NIKDY nekŕmil, hoci to robia tisíce Slovákov!
Zaujímavosti
Z kuchyne sa ozývalo
Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!
Zaujímavosti
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Ministerstvo neodporúča cestu do
Ministerstvo neodporúča cestu do Egypta! Zvážiť treba aj cestovanie do Turecka
Domáce
Tunel Višňové
Vodiči, spozornite: V tuneli Višňové bude počas víkendu krátka uzávera
Domáce
Spozornite: V Tatrách je
Spozornite: V Tatrách je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Dráma vo Vrátnej doline: Horskí záchranári zachraňovali tri turistky zo zľadovateného chodníka
Dráma vo Vrátnej doline: Horskí záchranári zachraňovali tri turistky zo zľadovateného chodníka
Kysucké Nové Mesto

Zahraničné

Vláda v Maďarsku predĺžila
Vláda v Maďarsku predĺžila krízový stav pre migráciu: Budú sa konať aj voľby
Zahraničné
Kaja Kallasová
EÚ a Švajčiarsko posilňujú spoluprácu: Ide o zahraničnú politiku a obranu
Zahraničné
Sajf Islám Kaddáfí
Líbya identifikovala tri osoby podozrivé z vraždy Kaddáfího syna
Zahraničné
Hongkonský aktivista Jimmy Lai
Hongkonský aktivista Jimmy Lai sa neodvolá proti svojmu 20-ročnému trestu
Zahraničné

Prominenti

Z príčiny SMRTI dcéry
Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!
Zahraniční prominenti
Britney Spears
Popová princezná V PUTÁCH: Britney Spears prichytená pri divokej jazde pod vplyvom alkoholu!
Zahraniční prominenti
Janda po smrti klávesáka
Janda po smrti klávesáka z Olympicu: Na pohreb ísť nesmel, tak spravil… veľké gesto!
Domáci prominenti
FOTO Odsúdený herec Martin Ďurkáč
Drsné načasovanie! Diváci zostali zhrození: Markíza odvysielala časť seriálu s odsúdeným vrahom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Benito Mussolini
Mali skončiť v súkromnej zbierke, zasiahla polícia: Našli sa TAJNÉ POZNÁMKY Mussoliniho, ktoré si písal pre Hitlera!
Zaujímavosti
Vaša pamäť KLAME: Vedci
Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!
Zaujímavosti
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!

Šport

VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
Zimné športy
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Formula 1
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
NHL
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Bezpečnosť
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Filmy a seriály
Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Zaujímavosti
Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Veda a výskum

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Neviete, kam na Veľkú noc? Objavte miesta, ktoré vás očaria atmosférou, tradíciami aj jarnou energiou
Zábava
Neviete, kam na Veľkú noc? Objavte miesta, ktoré vás očaria atmosférou, tradíciami aj jarnou energiou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
Domáce
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Ľudia majú strach z
Domáce
Ľudia majú strach z vojny v Iráne: Predzásobia sa benzínom, POZOR, viete o limite? Hrozí vám pokuta!
Orbán ukázal satelitné foto
Zahraničné
Orbán ukázal satelitné foto Družby: Má byť nepoškodená! Zelenskyj sa mu vysmial a TOTO sa spýtal
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!

Ďalšie zo Zoznamu