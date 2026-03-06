Fanúšikovia v SMÚTKU: Hudobná legenda hlási KONIEC po 60 rokoch!

LOS ANGELES – Hudobná legenda a dlhoročný člen kultovej skupiny The Beach Boys Bruce Johnston oznámil, že po šiestich desaťročiach opúšťa koncertnú zostavu kapely. Vo veku 82 rokov sa chce naplno venovať skladaniu piesní a novému projektu – verejným vystúpeniam a prednáškam.
„Je čas na tretiu časť mojej dlhej hudobnej kariéry,“ povedal Johnston pre magazín Rolling Stone. „Piesne môžem písať navždy. Počkajte, kým budete počuť, čo sa chystá. Skladanie je môj najväčší talent, takže nastal čas opäť sa tomu naplno venovať.“
Legendárny hudobník zároveň prezradil, že plánuje rozvíjať aj novú kapitolu svojej kariéry v podobe prednášok a verejných vystúpení. Inšpiroval sa pritom hollywoodskou ikonou Carym Grantom, ktorý sa po skončení filmovej kariéry vydal podobnou cestou. „S veľkou pomocou Johna Stamosa pripravujem program vystúpení a podujatí, na ktorých budem hovoriť o svojej kariére. Možno dokonca zaspievam aj skladby Disney Girls alebo I Write the Songs,“ dodal Johnston.
Fanúšikov však upokojil, že nejde o definitívnu rozlúčku s kapelou, ktorá definovala takzvaný kalifornský zvuk. Johnston sa chce k The Beach Boys príležitostne vracať pri špeciálnych koncertoch. „Teším sa, že sa k Beach Boys pripojím pri výnimočných príležitostiach. Uvidíme sa napríklad v Hollywood Bowl pri oslavách 250. výročia našej krajiny. Nie je to zbohom, len dovidenia. Som nesmierne vďačný, že som súčasťou hudobného odkazu Beach Boys,“ uviedol.
Johnston sa ku kapele pridal v roku 1965, keď Brian Wilson prestal koncertovať a rozhodol sa sústrediť na prácu v štúdiu. Počas kariéry odohral približne 6-tisíc koncertov a stal sa jednou z najvýraznejších tvárí skupiny. Takmer tri desaťročia bol – s výnimkou reunion turné v roku 2012 – jediným členom z pôvodnej éry kapely, ktorý pravidelne koncertoval po boku Mikea Lovea.
Jeho prínos pre Beach Boys však nespočíva len v koncertovaní. Johnston napísal viacero známych skladieb kapely, vrátane Disney Girls, Deirdre či Tears in the Morning. Počas krátkeho odchodu zo skupiny v roku 1972 navyše napísal obrovský hit I Write the Songs, ktorý neskôr preslávil spevák Barry Manilow. Do kapely sa vrátil v roku 1978 a v koncertnej zostave pôsobil až do januára tohto roka, keď odohral svoje posledné vystúpenie.
Jeho dlhoročný kolega Mike Love vzdal Johnstonovi hold a vyzdvihol jeho obrovský prínos pre kapelu. „Bruce Johnston je jeden z najlepších skladateľov, spevákov a klávesistov našej doby. Mali sme česť s ním spolupracovať mnoho rokov. Zmeny sú v živote nevyhnutné – dnes začíname novú kapitolu, ale určite to nie je koniec,“ uviedol Love. Podľa jeho slov sa teraz Johnston sústredí najmä na skladanie a nahrávanie novej hudby. „Teším sa, že s ním budem čoskoro opäť spolupracovať v štúdiu,“ dodal.
Medzitým sa v koncertnej zostave objaví nová tvár. Ku kapele sa začal pridávať spevák Chris Cron, frontman tribute projektu Pet Sounds Live, ktorý s Beach Boys vystúpil už na niekoľkých koncertoch koncom februára. Skupina The Beach Boys vznikla začiatkom 60. rokov a tvorili ju bratia Brian, Carl a Dennis Wilsonovci spolu s bratrancom Mikeom Loveom a priateľom Alom Jardineom. Kapela sa postupne stala jednou z najúspešnejších v histórii populárnej hudby – po celom svete predala viac ako 100 miliónov nahrávok a výrazne ovplyvnila americký pop aj rock.