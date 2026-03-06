Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Fanúšikovia v SMÚTKU: Hudobná legenda hlási KONIEC po 60 rokoch!

The Beach Boys Zobraziť galériu (2)
The Beach Boys (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

LOS ANGELES – Hudobná legenda a dlhoročný člen kultovej skupiny The Beach Boys Bruce Johnston oznámil, že po šiestich desaťročiach opúšťa koncertnú zostavu kapely. Vo veku 82 rokov sa chce naplno venovať skladaniu piesní a novému projektu – verejným vystúpeniam a prednáškam.

„Je čas na tretiu časť mojej dlhej hudobnej kariéry,“ povedal Johnston pre magazín Rolling Stone. „Piesne môžem písať navždy. Počkajte, kým budete počuť, čo sa chystá. Skladanie je môj najväčší talent, takže nastal čas opäť sa tomu naplno venovať.“

Legendárny hudobník zároveň prezradil, že plánuje rozvíjať aj novú kapitolu svojej kariéry v podobe prednášok a verejných vystúpení. Inšpiroval sa pritom hollywoodskou ikonou Carym Grantom, ktorý sa po skončení filmovej kariéry vydal podobnou cestou. „S veľkou pomocou Johna Stamosa pripravujem program vystúpení a podujatí, na ktorých budem hovoriť o svojej kariére. Možno dokonca zaspievam aj skladby Disney Girls alebo I Write the Songs,“ dodal Johnston.

Fanúšikov však upokojil, že nejde o definitívnu rozlúčku s kapelou, ktorá definovala takzvaný kalifornský zvuk. Johnston sa chce k The Beach Boys príležitostne vracať pri špeciálnych koncertoch. „Teším sa, že sa k Beach Boys pripojím pri výnimočných príležitostiach. Uvidíme sa napríklad v Hollywood Bowl pri oslavách 250. výročia našej krajiny. Nie je to zbohom, len dovidenia. Som nesmierne vďačný, že som súčasťou hudobného odkazu Beach Boys,“ uviedol.

Johnston sa ku kapele pridal v roku 1965, keď Brian Wilson prestal koncertovať a rozhodol sa sústrediť na prácu v štúdiu. Počas kariéry odohral približne 6-tisíc koncertov a stal sa jednou z najvýraznejších tvárí skupiny. Takmer tri desaťročia bol – s výnimkou reunion turné v roku 2012 – jediným členom z pôvodnej éry kapely, ktorý pravidelne koncertoval po boku Mikea Lovea.

Bruce Johnston
Zobraziť galériu (2)
Bruce Johnston  (Zdroj: Profimedia)

Jeho prínos pre Beach Boys však nespočíva len v koncertovaní. Johnston napísal viacero známych skladieb kapely, vrátane Disney Girls, Deirdre či Tears in the Morning. Počas krátkeho odchodu zo skupiny v roku 1972 navyše napísal obrovský hit I Write the Songs, ktorý neskôr preslávil spevák Barry Manilow. Do kapely sa vrátil v roku 1978 a v koncertnej zostave pôsobil až do januára tohto roka, keď odohral svoje posledné vystúpenie.

Jeho dlhoročný kolega Mike Love vzdal Johnstonovi hold a vyzdvihol jeho obrovský prínos pre kapelu. „Bruce Johnston je jeden z najlepších skladateľov, spevákov a klávesistov našej doby. Mali sme česť s ním spolupracovať mnoho rokov. Zmeny sú v živote nevyhnutné – dnes začíname novú kapitolu, ale určite to nie je koniec,“ uviedol Love. Podľa jeho slov sa teraz Johnston sústredí najmä na skladanie a nahrávanie novej hudby. „Teším sa, že s ním budem čoskoro opäť spolupracovať v štúdiu,“ dodal.

Medzitým sa v koncertnej zostave objaví nová tvár. Ku kapele sa začal pridávať spevák Chris Cron, frontman tribute projektu Pet Sounds Live, ktorý s Beach Boys vystúpil už na niekoľkých koncertoch koncom februára. Skupina The Beach Boys vznikla začiatkom 60. rokov a tvorili ju bratia Brian, Carl a Dennis Wilsonovci spolu s bratrancom Mikeom Loveom a priateľom Alom Jardineom. Kapela sa postupne stala jednou z najúspešnejších v histórii populárnej hudby – po celom svete predala viac ako 100 miliónov nahrávok a výrazne ovplyvnila americký pop aj rock.

Viac o téme: The Beach BoysBruce Johnston
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Brian Wilson, 2008
The Beach Boys sa lúčia so zosnulým Brianom Wilsonom: Jeho odchod nám zlomil srdce
hudba.sk
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel spevák,
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel spevák, spoluzakladateľ legendárnej skupiny!
Zahraniční prominenti
Hudobný svet v smútku:
Hudobný svet v smútku: Zomrel člen legendárnej rockovej kapely... Inšpirovali aj The Beatles!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po 14-ročnej Štefánii z Plaveckého Štvrtka: FOTO Nevideli ste ju?
Domáce
PS žiada Žilinku o
PS žiada Žilinku o preverenie vyhlásenia investície v prípade vodnej elektrárne Málinec - Látky
Domáce
Robert Fico a maďarský
Zelenského odkaz Orbánovi POBÚRIL Fica: Obrana maďarského premiéra! Hovorí o vydieraní a obracia sa na Brusel
Domáce
V Skalici otvorili modernú nafukovaciu tenisovú halu s unikátnymi technológiami pre deti aj verejnosť
V Skalici otvorili modernú nafukovaciu tenisovú halu s unikátnymi technológiami pre deti aj verejnosť
Regióny

Zahraničné

Cyperský prezident Nikos Christodulidis.
Cyprus má záujem o členstvo v NATO, oznámil prezident Christodulidis
Zahraničné
Rumunsko odmieta umiestnenie prvkov
Rumunsko odmieta umiestnenie prvkov jadrového odstrašovania na svojom území
Zahraničné
Donald Trump
Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu
Zahraničné
Rady expertov: TOTO sú
Rady expertov: TOTO sú najbezpečnejšie krajiny v Európe! SEM sa ukryte v prípade tretej svetovej vojny
Zahraničné

Prominenti

The Beach Boys
Fanúšikovia v SMÚTKU: Hudobná legenda hlási KONIEC po 60 rokoch!
Zahraniční prominenti
AI módna polícia: Jemná
AI módna polícia: Jemná BALETKA, disco Lakatošová a... Nenávidená Tereza si odbehla z nákupov?!
Domáci prominenti
Z príčiny SMRTI dcéry
Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!
Zahraniční prominenti
Britney Spears
Popová princezná V PUTÁCH: Britney Spears prichytená pri divokej jazde pod vplyvom alkoholu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Benito Mussolini
Mali skončiť v súkromnej zbierke, zasiahla polícia: Našli sa TAJNÉ POZNÁMKY Mussoliniho, ktoré si písal pre Hitlera!
Zaujímavosti
Vaša pamäť KLAME: Vedci
Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!
Zaujímavosti
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!

Šport

Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
NHL
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Formula 1
VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
Zimné športy
Cyklistický kalendár čaká jeden z najkrajších dní v roku: Nájde Pogačar na „šiestom monumente“ konkurenciu?
Cyklistický kalendár čaká jeden z najkrajších dní v roku: Nájde Pogačar na „šiestom monumente“ konkurenciu?
Cyklistika

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Američania vytiahli zbrane z roku 1948. Starú raketu premenili na lovca dronov, v skladoch ich majú tisíce
Američania vytiahli zbrane z roku 1948. Starú raketu premenili na lovca dronov, v skladoch ich majú tisíce
Armádne technológie
ChatGPT môže čoskoro písať presne ako ty. Nová funkcia má AI naučiť tvoj štýl a tón textu
ChatGPT môže čoskoro písať presne ako ty. Nová funkcia má AI naučiť tvoj štýl a tón textu
Umelá inteligencia
Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Bezpečnosť
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Filmy a seriály

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prehliadka Tom Ford ako posta 90. rokom: Zažiarili generačne rôznorodé modelky, medzi nimi aj česká stylistka
Móda
Prehliadka Tom Ford ako posta 90. rokom: Zažiarili generačne rôznorodé modelky, medzi nimi aj česká stylistka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu
Rady expertov: TOTO sú
Zahraničné
Rady expertov: TOTO sú najbezpečnejšie krajiny v Európe! SEM sa ukryte v prípade tretej svetovej vojny
Robert Fico a maďarský
Domáce
Zelenského odkaz Orbánovi POBÚRIL Fica: Obrana maďarského premiéra! Hovorí o vydieraní a obracia sa na Brusel
Minister zahraničných vecí Ukrajiny
Zahraničné
AKTUÁLNE Konflikt Kyjev Budapešť naberá na obrátkach! Maďari zatkli ukrajinských bankárov

Ďalšie zo Zoznamu