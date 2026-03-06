Rusi ODSTRÁNILI pamätnú tabulu k obetiam Katyne, MASAKER spochybňujú! Pobúrení historici aj aktivisti

TVER - V centre ruského Tveru došlo k kroku, ktorý vyvolal pobúrenie historikov aj aktivistov – z budovy bývalého sídla sovietskeho NKVD boli odstránené pamätné tabule pripomínajúce obete katynského zločinu a represie 30. až 50. rokov. Demontáž prebehla bez jasného vysvetlenia a okamžite otvorila otázky o tom, prečo sa ruské úrady rozhodli zasiahnuť práve proti symbolom pripomínajúcim zločiny stalinizmu.
V centre mesta, na budove, ktorá kedysi slúžila ako sídlo sovietskeho NKVD a kde sa nachádzalo aj jeho vnútorné väzenie, boli odstránené dve pamätné tabule – jedna dvojjazyčná, poľsko‑ruská, venovaná obetiam katynského zločinu, a druhá pripomínajúca represie z rokov 1930–1950. Píše o tom poľská agentúra PAP s tým, že o demontáži informovali miestni aktivisti, ktorí zverejnili aj fotografie mužov sňímajúcich tabule z fasády budovy. Podľa nich bola odstránená aj čisto ruská tabuľa venovaná obetiam sovietskeho teroru.
Nie je jasné, prečo boli tabule odstránené ani čo sa s nimi stane. Jeden z aktivistov proruského hnutia NOD, ktorý sa na demontáži podieľal, tvrdil, že ich má u seba doma a je pripravený ich odovzdať spoločenským organizáciám. NOD je známy svojimi proréžimovými postojmi a nezávislé médiá ho opakovane spájali s útokmi na opozičných aktivistov.
Miestni predstavitelia Memoriálu, organizácie skúmajúcej sovietske represie, označili odstránenie tabúľ za bezprávie. Upozornili, že ešte pred demontážou sa na nich obrátila miestna administratíva so žiadosťou o dokumenty potvrdzujúce, že v budove skutočne fungovalo väzenie NKVD – akoby sa spätne snažila spochybniť historicky doložené fakty. Sovietsky zväz pravdu ukrýval desiatky rokov až do zmeny režimu a zodpovednosť zvaľoval na nacistické Nemecko.
Žiadosť o odstránenie už prišla koncom minulého roka
Prokuratúra v Tveri už koncom minulého roka žiadala o odstránenie tabúľ s odôvodnením, že boli umiestnené v rozpore s predpismi a že ich obsah nie je dostatočne podložený dokumentmi. Podľa nej dôkazov o poprave 6300 poľských policajtov, pohraničníkov a dôstojníkov vo väznici NKVD príliš málo a pamätný text tak vraj nezodpovedá.
Historici však pripomínajú, že existujú jasné dôkazy o tom, že práve v tejto budove boli na jar 1940 v noci popravovaní poľskí zajatci z tábora v Ostaszkove. Svedčí o tom aj výpoveď bývalého šéfa NKVD v Kalinine Dmitrija Tokareva z roku 1991, ktorý detailne opísal, ako boli tisíce väzňov prevážané do vnútorného väzenia NKVD a následne popravovaní, pričom ich telá odvážali do neďalekého Miednoje, kde ich pochovávali v masových hroboch.
Odstránené tabule mali pre Poliakov aj symbolický význam – delegácie z Poľska pri nich každoročne kládli kvety počas spomienkových podujatí. Ich demontáž preto mnohí vnímajú ako ďalší krok v snahe prepisovať alebo relativizovať sovietske zločiny a oslabovať historickú pamäť o katynskom masakri.