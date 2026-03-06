FOTO z nemocnice: Hviezda Markízy je po OPERÁCII... Och, toto sa ešte dlho bude liečiť!

BRATISLAVA - Slovenský herec Ján Bakala si musí na čas dať pauzu od práce. Po účinkovaní na televíznych obrazovkách si jeho zdravie vyžiadalo nechcenú stopku v práci. Skončil totiž v nemocnici, kde podstúpil operáciu.
Ján Bakala kedysi hviezdil na jojkárskych obrazovkách v TopStar a po dlhšej odmlke prešiel pod markizácke krídla. Účinkoval tam v seriáli Dunaj, k vašim službám a zahral si aj epizódnu postavu v Pánovi profesorovi. Nateraz dal všetkým pracovným povinnostiam zbohom a začal riešiť svoje zdravie.
Zdravie máme len jedno a je naozaj krehké, preto naňho treba dbať. Aktuálne herec išiel pod nôž a dal si zoperovať meniskus. To je v dnešnej dobe už celkom bežná operácia. Operácia menisku je chirurgický zákrok na kolene, ktorý sa robí keď je meniskus poškodený alebo roztrhnutý. Meniskus je chrupavková "podložka" v kolene medzi stehennou kosťou a holennou kosťou.
Po operácii sa herec hneď prihovoril svojim fanúšikom, aby ich ubezpečil, že je všetko v poriadku. „Cítim sa super," oznámil vo videu.Chvíľu po tom ešte zotrval v nemocnici a prepustili ho do domácej starostlivosti. „Prvá noc po operácii bola ako prvá noc po operácii," zavtipkoval. Z nemocnice dostal odporúčania na cvičenie, ktoré ho mierne šokovali. „Dnes mám napnúť stehenný sval tisíckrát a zdvihnúť nohu stokrát," povedal udivene s tým, že netuší, ako to zvládne.
