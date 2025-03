Ruská kráska Irina Shayk OHÚRILA na karnevale v Riu: SEXI PÁVICA... Zakryla len to najnutnejšie!

Irina Shayk (Zdroj: Profimedia)

RIO DE JANEIRO - V piatok v brazílskom Rio de Janeiro odštartoval slávny karneval a potrvá až do 8. marca. Podujatie každoročne láka do ulíc aj množstvo slávnych osobností a inak tomu nie je ani teraz. Fotografom sa podarilo zachytiť ruskú modelku Irinu Shayk (39), ktorá bola v sexi kostýme doslova neprehliadnuteľná. Aha, vyzerala ako sexi pávica!

V brazílskom meste Rio de Janeiro v piatok odštartoval tradičný karneval, ktorý každoročne do ulíc vyženie až 2 milióny účastníkov z celého sveta. Veľkolepé podujatie snúbi prepracované kostýmy s rytmickou hudbou a vášnivým tancom. A sporo odeté latinskoamerické krásavice so sexi krivkami k nemu neodmysliteľne patria.

Tento rok si krásne podujatie nenechala ujsť ani ruská modelka Irina Shayk, ktorá sa aj patrične nahodila. Svoje dokonalé krivky vyšperkovala kostýmom posiatym tisíckami modrých kryštálikov, ktorý na jej tele zakrýval doslova len to najnutnejšie. Bohato zdobená čelenka a veľké krídla, vďaka ktorým vyzerala ako hrdý páv, to všetko už len dotiahli do dokonalosti.

Irina bola v dave doslova neprehliadnuteľná. A pri pohľade na ňu sa ani nie je čomu čudovať. Pozrite, bola nádherná!