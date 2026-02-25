EÚ mení pravidlá štátnej pomoci: Podpora pre zelené energie a výskum bude bez zbytočných oznámení

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu otvorila verejnú konzultáciu k návrhu jednoduchšieho nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré stanovuje, že osobitné kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné s pravidlami EÚ, ak spĺňajú určité podmienky, a oslobodzuje ich od povinnosti vopred informovať EK. Informuje o tom spravodajca.
Komisia pripomenula, že novou verziou sa všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách zosúladí so súčasnými sociálnymi, trhovými a technologickými podmienkami. Členské štáty a zainteresované strany sa k návrhu môžu vyjadriť do 23. apríla.
Nariadenie o skupinových výnimkách stanovuje, že osobitné kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné s pravidlami EÚ, ak spĺňajú určité podmienky, a oslobodzuje ich od povinnosti vopred informovať EK a získať jej súhlas. To členským štátom umožňuje rýchlo poskytnúť pomoc, ak nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách prinesie menšiu administratívnu záťaž, bude sa ľahšie vykladať a uplatňovať.
Pravidlám o skupinových výnimkách po 12 rokoch uplatňovania a niekoľkých zmenách prospeje objasnenie a zjednodušenie. Komisia navrhne nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia na konci roka 2026.
Menej byrokracie pre ekológiu a výskum
Hlavné zmeny navrhnuté EK zahŕňajú jednoduchšie podmienky pre malé sumy pomoci na projekty alebo činnosti, ako je výskum a vývoj alebo ochrana životného prostredia bez ohľadu na veľkosť podniku. Štátna pomoc bude jednoduchšia pre malé spoločnosti alebo sociálne podniky. Potreby malých a stredných podnikov budú účinnejšie riešené prostredníctvom flexibilnejších nástrojov rizikového financovania alebo pomoci vo forme priaznivého daňového zaobchádzania.
Zjednoduší sa poskytovanie prevádzkovej pomoci na energiu z obnoviteľných zdrojov a jeho umožnenie vo väčšom rozsahu - ročný rozpočet na takéto schémy pomoci už nebude obmedzený na 300 miliónov eur. S cieľom pomôcť riešiť krízu bývania sa umožní vyššia intenzita pomoci na opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti v projektoch sociálneho alebo cenovo dostupného bývania.
Podpora pre inovatívne startupy
Aktualizované pravidlá na podporu výskumu, vývoja a inovácií pomôžu mladým, inovačným firmám so slabým vlastným kapitálom, už budú môcť byť oprávnené na získanie pomoci na výskum, vývoj a inovácie. Návrh zavádza silnejšie stimuly na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť. Na odbornú prípravu pracovníkov v oblasti digitálnych zručností a zručností vo vede, technológii, inžinierstve a matematike bude možné poskytnúť viac pomoci než podľa súčasného modelu.
Poľnohospodárska výroba, rybárstvo a akvakultúra budú oprávnené na väčšinu kategórií štátnej pomoci. Jasnejšie a pružnejšie pravidlá budú uplatniteľné na pomoc pre letiská, zvýši sa povolená veľkosť letísk oprávnených na prevádzkovú pomoc. Návrh objasňuje aj zlučiteľnosti pomoci vo forme finančných nástrojov, s ktorými nakladajú finanční sprostredkovatelia, ako sú investičné fondy alebo banky.
Komisia navrhla možnosť uplatnenia zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú paušálne financovanie, jednotkové náklady alebo jednorazové platby, ako jednoduchej alternatívy k dokumentovaniu „skutočných“ nákladov v rámci všetkých opatrení štátnej pomoci a navrhuje zrušenie povinnosti hodnotiť schémy pomoci s veľkým rozpočtom.