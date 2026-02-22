Nové zistenia v prípade pádu dvoch ľudí z okna: Vysoké promile alkoholu a DROGY! Začali trestné stíhanie

FIĽAKOVO - Nové zistenia v súvislosti s pádom dvoch osôb z okna bytu v meste Fiľakovo. Polícia informovala, že v prípade zohral úlohu alkohol, metamfetamín a tetrahydrokanabinol.
K pádu dvoch osôb z okna došlo v sobotu (21. 2.) vo večerných hodinách. Prípadom sa začala zaoberať polícia, ktorá zverejnila nové informácie.
"Z odobratého biologického materiálu bola u 28 ročnej ženy a tiež u 18 ročného muža zistená prítomnosť alkoholu, žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž 3 promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu," uviedli.
Obidve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Podľa predbežných informácií ide o vážne zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu.
"V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia.