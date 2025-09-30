Slávnou šou otriasol MEGA ŠKANDÁL: Bývalú hviezdu SuperStar odsúdili za detskú pornografiu!

LOS ANGELES - Slávnou šou American Idol, ktorú Slováci poznajú ako SuperStar, otriasol mega škandál. Súťažiaceho Benjamina Glazea, ktorý sa preslávil v roku 2018, kedy počas kastingu pobozkal Katy Perry, skončil za mrežami. Odsúdili ho za držbu detskej pornografie!
Ako informuje TMZ, Glaze bol zatknutý v roku 2024, keď polícia v jeho mobile našla viac než 700 obrázkov a videí so sexuálnym zneužívaním detí. V septembri sa následne priznal k držbe detskej pornografie a súd mu vymeral 25 rokov väzenia – z toho 15 si odsedí a zvyšných 10 bude mať podmienku.
A ak sa raz dostane na slobodu, čakajú ho:
- povinné testy, ktoré sledujú, čo ho vzrušuje (vrátane tzv. penilnej pletyzmografie),
- program pre sexuálnych delikventov a špeciálny „Abel test“, ktorý meria, ako dlho sa pozerá na fotky detí a dospelých,
- zákaz porna, striptízových klubov, sexshopov, masážnych salónov či erotických kín,
- zákaz volať na sex linky alebo dokonca vziať stopára,
- povinnosť vždy nosiť primerané oblečenie vrátane spodnej bielizne,
- pravidelné krvné testy na pohlavne prenosné choroby.
Jednoducho, pravidlá jeho „slobody“ sú také prísne, že bude mať čo robiť, aby ich neporušil.
Benjamin Glaze sa do povedomia verejnosti dostal pred siedmimi rokmi, keď ako 19-ročný v šou povedal, že ešte nikdy nepobozkal dievča. Porota ho neposlala do ďalšieho kola, no Katy Perry mu dala bozk, ktorý vyvolal vlnu záujmu. Glaze vtedy priznal, že sa cítil nepríjemne, no neskôr tvrdil, že od speváčky nešlo o sexuálny útok. Dnes však jeho meno rezonuje z úplne iného dôvodu – a kauza s podmienkami prepustenia sa stala jednou z najdiskutovanejších v USA.