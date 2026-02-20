Odkaz Kuciaka a Kušnírovej: Podľa opozície je záväzkom chrániť právny štát

BRATISLAVA - Pamiatka novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predstavuje trvalý záväzok brániť spravodlivosť, právny štát a slobodu médií. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí na piatkovej tlačovej konferencii vo Veľkej Mači.
„Mali by sme si pripomínať odvahu Jána a Martiny. Nesmieme nikdy zabudnúť na to, čo robil Ján, aký bol odvážny a že sa nebál ani tých najmocnejších ľudí v tomto štáte,“ poznamenal šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.
Poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) verí, že spravodlivosť v tejto veci bude naplnená. „Veríme, že súdny proces sa raz skončí odsúdením všetkých páchateľov - nielen tých, ktorí stlačili spúšť, ale najmä tých, ktorí si vraždu objednali. Pretože nebyť objednávateľa, nebola by ani žiadna vražda,“ dodal.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová taktiež zdôraznila, že na J. Kuciaka a M. Kušnírovú sa nesmie zabudnúť. „Dlhujeme im lepšie a spravodlivé Slovensko, za ktoré zomreli,“ okomentovala. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.