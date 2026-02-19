Šteklivá FOTOREPORTÁŽ z Ria: Zvodné krivky a odhalené ženské telá, okraj Brazílie ožil karnevalom!

RIO DE JANEIRO - V uliciach Ria de Janeira to opäť žilo a bolo mimoriadne horúco. Minimálne pre pánov. Tí sa, tak ako každý rok, určite tešili na pravidelný karneval naplnený extravagantnými kostýmami na ženských telách, ktoré sú do značnej miery netradične odhalené. Vynadívať sa mohol aj zvyšok verejnosti, ktorý určite ocenil to, že sa ulice opäť zaplnili množstvom farieb a módnych kreácií.
Brazilské Rio de Janeiro tak aj tento rok opäť zažiaril farbami a mestom sa niesla aj hudba. Karneval do ulíc mesta priniesol opäť sporo odeté a niekedy aj obnažené ženské telá. Na dokonalé kostýmy sa mohli všetci do sýtosti vynadívať. V galérií nižšie nájdete výber tých najfarebnejších masiek a najdivokejších kreácií, ktoré ženy tento rok zvolili.
Tanečnice sa skutočne kreatívne predviedli. Na týchto umeleckých dielach sa totiž pracovalo mesiace, čo sa dá zrejme povedať aj o fyzickej kondícii viacerých zvodných tanečníc.