Za seriál Teória veľkého tresku zarobil 45 miliónov dolárov: Fúha, kde herecká hviezda míňa peniaze!

LOS ANGELES - Hviezda kultového seriálu Teória veľkého tresku, Kunal Nayyar zarobil vďaka účinkovaniu v seriáli okolo 45 miliónov dolárov. A z toho sa už nejako vyžiť dá. Okrem slušnej životnej úrovne sa však venuje aj iným aktivitám. Prezradil, na akú činnosť míňa najviac a poriadne vás tým prekvapí!
Hviezda kultového sitkomu The Big Bang Theory sa síce na verejnosti často smeje ako Raj Koothrappali, ale mimo kamier vedie život, o akom sa bežným ľuďom len sníva. Treba však povedať, že svoje peniaze nemíňa len na luxus a bezhlavé utrácanie, ale používa ich aj na nečakané dobré skutky.
Herec má odhadované čisté imanie vo výške približne 45 miliónov amerických dolárov. A takmer všetko to zarobil ako Raj Koothrappali v 12 sezónach Teórie veľkého tresku a dodnes na tom zarába z opakovaných vysielaní, syndikácie a ďalších projektov.
Kunal Nayyar priznal, že jedna z jeho obľúbených aktivít je dobročinnosť, ktorú robí anonymne online. Podľa jeho slov v noci prezerá GoFundMe kampane a platí lekárske účty rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť. Často to robí bez toho, aby ľudia vôbec vedeli, že peniaze prišli od neho. Herec to dokonca označil ako svoju „maskovanú vigilantskú vec", čím naznačil, že mu ide skôr o to pomôcť tichým spôsobom, mimo zrak reflektorov, než si získať reklamu.
Nayyar so svojou manželkou Neha Kapur tiež financuje štipendiá pre študentov z menej majetných rodín. Ľudia, ktorí by inak bojovali o štúdium na univerzite, môžu vďaka tejto podpore získať vzdelanie bez obrovských finančných bremien. Okrem zdravotnej pomoci a vzdelania známy pár podporuje opustené a zanedbané zvieratá, najmä psy, čo si manželia „užívajú“ spolu.
