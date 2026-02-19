Slovensko čaká snehová noc: V nížinách môže do rána pribudnúť 5 až 15 centimetrov

BRATISLAVA - V piatok (20. 2.) ráno môže byť aj v nížinách zväčša päť až 15 centimetrov snehu. Predpovedá to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Počas noci by malo podľa meteorológov na juhozápade Slovenska spadnúť zväčša tri až desať milimetrov zrážok, v Bratislave a okolí aj zhruba 15 milimetrov. V Bratislavskom a Trnavskom kraji by mala väčšina zrážok spadnúť vo forme snehu.
Meteorologické modely podľa SHMÚ predpokladajú, že Bratislavský kraj, väčšina Trnavského kraja a sever Nitrianskeho kraja budú mať v piatok ráno zväčša päť až 15 centimetrov, ojedinele aj viac ako 20 centimetrov snehu. Juh Nitrianskeho kraja bude buď bez snehu, alebo tam budú najviac dva centimetre snehu.
V nižších polohách na juhu stredného a východného Slovenska má byť väčšinou osem až 15, ojedinele aj viac ako 20 centimetrov snehu. Na strednom a východnom Slovensku by podľa meteorológov mali napadnúť zväčša dva až osem centimetrov snehu. V severnej polovici územia, predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji, by malo byť zrážok oveľa menej, prípadne sa vôbec nevyskytnú. Vo štvrtok večer mali mestá Bratislava, Dudince, Sliač a Trebišov päť centimetrov snehu. „Piešťany a Nitra mali len nesúvislú pokrývku, Hurbanovo bolo úplne bez snehu. Lučenec hlásil tri centimetre, Kamenica nad Cirochou a Prešov dva centimetre snehu,“ uviedol SHMÚ.