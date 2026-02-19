Poplach v krajine NATO: Rusko začína zvyšovať aktivity! Zúfalá žiadosť o pomoc

BUKUREŠŤ - Bukurešť varuje, že bezpečnostná situácia pri Čiernom mori sa rýchlo zhoršuje. V reakcii na rastúcu aktivitu Ruska žiada Rumunsko Severoatlantickú alianciu o spustenie novej ochrannej misie a presun konkrétnych vojenských kapacít na svoje územie.
Rumunsko vyzvalo svojich spojencov v NATO, aby zvážili vznik novej aliančnej misie zameranej na ochranu Čierneho mora. Dôvodom sú podľa Bukurešti narastajúce bezpečnostné riziká spojené s ruskou aktivitou v regióne. Minister obrany Radu Miruța otvorene hovorí o potrebe posilniť prítomnosť aliancie na rumunskom území.
Podľa Mirutu by NATO malo do krajiny presunúť techniku proti bezpilotným lietadlám, radarové systémy aj prostriedky protivzdušnej obrany. Rumunský minister upozorňuje, že Moskva vníma Čierne more ako strategický priestor. „Vidíme, že Rusi prejavujú o tento región mimoriadny záujem,“ povedal s tým, že ochrana oblasti Čierneho mora je pre Rumunsko kľúčová.
NATO už posilňuje sever a východ
Severoatlantická aliancia v poslednom období spustila viacero iniciatív reagujúcich na ruské kroky na východnom krídle. Minulý rok začali misie Eastern Sentry, zameraná na protivzdušnú obranu, a Baltic Sentry, ktorá má chrániť Baltské more. Len nedávno k nim pribudla aj operácia Arctic Sentry.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že nové nasadenie v Arktíde je odpoveďou na rastúcu aktivitu Ruska aj Číny v severných oblastiach. Bukurešť teraz tvrdí, že podobný prístup si vyžaduje aj juhovýchodná časť aliancie.
„Čiernomorská stráž“ podľa rumunského návrhu
„Aliancia by mala spustiť obdobný program aj pre Čierne more,“ vyhlásil Miruța v rozhovore pre server Politico. Poukázal pritom na opakované incidenty s ruskými dronmi v blízkosti rumunského územia.
Zdroj z prostredia NATO pre Politico uviedol, že aliancia plánuje upravovať misiu Eastern Sentry v reakcii na „nezodpovedné narušenia vzdušného priestoru“, a to aj nad Rumunskom. Podľa anonymného predstaviteľa sa tieto kroky koordinujú priamo s rumunskou vládou.
Drony nad hranicou aj nad morom
Od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenalo Rumunsko viacero prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami. V reakcii na tieto incidenty Bukurešť minulý rok upravila legislatívu týkajúcu sa zostreľovania dronov, presunula vojenské jednotky k hraniciam a nasadila aj americký systém Merops, určený na detekciu a neutralizáciu bezpilotných prostriedkov.
Ani tieto opatrenia však podľa rumunskej strany problém úplne nevyriešili. „Zaznamenávame drony letiace nad Čiernym morom smerom na Ukrajinu a ich aktivita sa zvyšuje,“ uviedol Miruța. Zároveň priznal, že nepretržité monitorovanie celého regiónu je extrémne náročné. „Svoje kapacity sústreďujeme najmä na obývané oblasti,“ dodal.
Jednou z komplikácií je aj neistota, či sledované objekty vzdušný priestor Rumunska skutočne prekročia, alebo zostanú mimo jeho hraníc.
Plynový projekt ako nové riziko
Ďalší rozmer bezpečnostných obáv predstavuje strategický plynový projekt Neptun Deep, ktorý má Rumunsko spustiť budúci rok. Podľa Oana Popescu-Zamfir, riaditeľky think-tanku GlobalFocus Center, môže začiatok ťažby plynu v Čiernom mori viesť k nárastu ruskej hybridnej aktivity v oblasti.
Popescu-Zamfir upozorňuje, že samotná misia Eastern Sentry na zvládnutie situácie nestačí. „Ruské pôsobenie sa neobmedzuje len na vzdušný priestor. Ide aj o sabotáže, rušenie GPS signálu a podozrivé manévre ruských lodí,“ vysvetlila.
Rumunsko by v rámci novej misie chcelo na svojom území privítať spojenecké posily. „NATO by malo presunúť techniku proti dronom, radarové systémy a prostriedky protivzdušnej obrany,“ zopakoval Miruța.
Podľa zdroja Politica sú však viacerí spojenci k návrhu skeptickí. Rumunský minister obrany na to reagoval tvrdením, že zdroje NATO nie sú rozdelené spravodlivo a že oblasť Čierneho mora je v porovnaní s Baltským regiónom dlhodobo podceňovaná.