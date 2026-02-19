Legendárna Majka z Gurunu po 48 rokoch: Aha, TAKTO vyzerá detská hviezda DNES!

BRATISLAVA - Spadla z oblakov je seriál, ktorý verejnoprávna STV priniesla na svoje obrazovky v roku 1978. A v tom čase žal obrovské úspechy. Majka z Gurunu, ktorú stvárňovala Zuzana Pravňanská, sa stala veľkou hviezdou. Odvtedy však uplynulo dlhých 48 rokov... Takto vyzerá herečka dnes a tomuto sa venuje!
Majka z Gurunu sa v 70. rokoch stala kultovou postavou televíznej scény. Tajomné dievča z vesmíru s výnimočnými schopnosťami obdivovali generácie detí a mnohé z nich túžili byť ako ona. Hlavnú postavu v 13-dielnom seriáli Spadla z oblakov stvárnila 9-ročná Zuzana Pravňanská... No napriek mimoriadnemu úspechu počinu sa viac herectvu nevenovala.
A jej život nabral temný smer - strednú školu nedokončila, ako 14-ročná bola znásilnená, manžel ju týral, prepadla alkoholu a prišla o deti. No hoci spadla na úplné dno, časom sa jej podarilo postaviť opäť na nohy. Dnes je opäť šťastná po boku nového priateľa a radosť jej robí aj 5 vnúčat. Prezradila to v relácii Medzi nami s Katou Martinkovou.
Kde odhalila aj to, čím sa dnes živí. Kedysi pracovala ako vodička električky. „Snívala som, že chcem byť vodička električky a splnilo sa mi to. Sedem rokov som to robila, bolo to veľmi náročné na psychiku. Niekedy vstávate o pol 1, inokedy o pol 2 - robievali sme aj 11-12 hodín. Potom som musela zo zdravotných dôvodov skončiť. A zaparkovala som v mäsiarstve,“ priznala.
A odhalila, že ju stále ľudia spoznávajú. „Áno, lebo pracujem na mieste, kde som kedysi bývala. Spoznávajú ma najmä spolužiaci zo základnej školy, ktorí chodia do mäsiarstva,“ priznala s tým, že je aktuálne so svojim životom spokojná. „Som najšťastnejší človek pod slnkom - s partnerom a naším kocúrikom,“ dodala.