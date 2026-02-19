Sneh stále bičuje západ: Bratislava je na tom najhoršie

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch západného Slovenska i niektorých južnejších okresoch stredného Slovenska treba naďalej počítať s výraznejším snežením. Tvoriť sa môžu tiež snehové jazyky a záveje. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Pre Bratislavu platia výstrahy druhého stupňa.
Výstrahy pred snežením platia pre celý Bratislavský a Nitriansky kraj, takmer celý Trnavský a Banskobystrický kraj a okresy Partizánske a Košice mesto. Napadnúť tam môže od desať do 20 centimetrov nového snehu. Výstrahy platia v západnejších okresoch do piatka (20. 2.) 10.00 h, smerom na východ do 6.00 h.
Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, v takmer celom Nitrianskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov, že horské priechody (HP) Donovaly a Šturec sú uzavreté pre vozidlá nad desať metrov a HP Príslop pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.