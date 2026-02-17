Nestíhate daňové priznanie? Takto si ho môžete legálne odložiť

BRATISLAVA - Podanie daňového priznania k dani z príjmov si môže daňovník odložiť z rôznych dôvodov. Napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov alebo z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Odklad je možné vybaviť dvomi spôsobmi, oznámením alebo žiadosťou, pričom každý z nich sa používa v iných situáciách, upozornil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Oznámenie je najčastejší a najjednoduchší spôsob odkladu. „Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje,“ priblížil hovorca. Zdôraznil, že tlačivo musí byť podané najneskôr do 31. marca. Daňovník si pritom môže zvoliť nový termín. Najčastejší je odklad o tri mesiace, do 30. júna, prípadne o šesť mesiacov, teda do 30. septembra, ak má príjmy zo zahraničia. „Daňovníci s príjmami zo zahraničia musia tieto príjmy v odloženom priznaní skutočne uviesť. Ak tak neurobia, správca dane uloží pokutu za oneskorené podanie. V odloženom termíne je zároveň daň aj splatná,“ vysvetlil Kováč.
Po vyplnení oznámenia má podľa neho daňovník tri možnosti doručenia, a to elektronicky, poštou alebo osobne. Elektronicky musia povinne komunikovať fyzické osoby s príjmami z podnikania a právnické osoby. Elektronická povinnosť neplatí pre fyzické osoby bez príjmov z podnikania, medzi ktoré patria napríklad zamestnanci, študenti či dôchodcovia. Tí môžu podať oznámenie aj papierovo, a to poštou alebo osobne v podateľni na ktoromkoľvek daňovom úrade na Slovensku. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa používa v špecifických prípadoch, keď je daňovník v konkurznom konaní, likvidácii alebo daňové priznanie podáva dedič za zomrelého daňovníka. „Žiadosť schvaľuje správca dane a stanovuje nový termín podania. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty. Neexistuje predpísané tlačivo, daňovník si ju vyhotovuje sám,“ doplnil hovorca.