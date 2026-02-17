Ficov boj proti mimovládkam pokračuje! Po stopke od Ústavného súdu prišiel s novými plánmi: Veľká KONTROLA

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SSD) sa vo svojej vojne proti mimovládnym organizáciam nevzdáva. Po tom, ako dal Ústavný súd stopku zákonu, ktorý ich mal donútiť zverejňovať podrobné informácie o svojom financovaní, našiel predseda vlády iné riešenie. Na vládu už predložil dokument, v ktorom sa píše o všetkých možných zákonných kontrolách, ktoré majú byť vykonané.
Parlament schválil novelu zákona o neziskových organizáciách ešte vlani v apríli. Tá obsahovala viaceré zmeny. Pre organizácie sa mala napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Zmeny kritizovali viaceré mimovládne neziskové organizácie aj opozícia a prijatá legislatíva si vyslúžila označenie „ruský zákon“.
Neostalo však len pri kritike, ale došlo aj na činy. Novelu napadla na Ústavnom súde SR skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Verdikt padol v decembri 2025 na neverejnom zasadnutí. Ústavný súd rozhodol, že novela nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Nález Ústavného súdu SR vyšiel 4. februára 2026 aj v Zbierke zákonov, čím zákon stratil účinnosť.
Neprešli ani dva týždne a portál Aktuality.sk upozornil na to, že premiér Robert Fico už má náhradné riešenie. Na rokovanie vládneho kabinetu predložil návrh, ktorým chce zvýšiť kontrolu mimovládnych organizácií aj po rozhodnutí Ústavného súdu. "Berúc na vedomie predmetný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky a z neho vyplývajúcu nemožnosť legislatívnych zmien v tejto oblasti a zároveň zohľadňujúc čiastkové zistenia z auditu čerpania finančných prostriedkov v ústredných orgánoch štátnej správy za obdobie rokov 2020 – 2025 vláda Slovenskej republiky navrhuje, aby príslušné štátne orgány využili všetky existujúce zákonné kontrolné mechanizmy a vykonali kontroly mimovládnych neziskových organizácií so zameraním na dodržiavanie zákonných podmienok ich činnosti, financovania a hospodárenia s osobitným dôrazom na čerpanie a využívanie verejných prostriedkov, ako aj na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a právnych predpisov o verejnom obstarávaní a ochrane osobných údajov," píše sa v dokumente.
Odvoláva sa pritom aj na záveri štátneho auditu, ktorý v prípade troch mimovládok našiel pochybenia za približne 200-tisíc eur. Konkrétne ide o neziskovky Projekt Fórum, POST BELLUM a Pôtoň.