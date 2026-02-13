NEZVESTNÁ MAMA známej moderátorky: FBI zverejnila opis únoscu, odmena stúpla na 100-tisíc dolárov!

LOS ANGELES - FBI pritvrdzuje v pátraní po nezvestnej 84-ročnej mamy moderátorky Savannah Guthrie, Nancy Guthrie. Zverejnila nové detaily o podozrivom z únosu a zároveň výrazne zvýšila odmenu za informácie, ktoré by mohli viesť k jej nájdeniu alebo k dolapeniu páchateľa. Suma sa vyšplhala až na 100-tisíc dolárov.
Pobočka FBI vo Phoenixe vo štvrtok informovala na sociálnej sieti X, že hľadaný muž je vysoký približne 175 až 178 centimetrov a má strednú postavu. K identifikácii pomohla forenzná analýza záznamu z domovej kamery, ktorú vykonala špecializovaná divízia FBI. „Zvyšujeme odmenu až na 100 000 dolárov za informácie, ktoré povedú k nájdeniu Nancy Guthrie a/alebo k zatknutiu a odsúdeniu kohokoľvek zapojeného do jej zmiznutia,“ uviedla FBI.
Podľa vyšetrovateľov mal mať podozrivý na sebe čierny 25-litrový batoh značky Ozark Trail Hiker Pack. Do vyšetrovania sa aktívne zapojila aj verejnosť – úrady už prijali viac ako 13-tisíc tipov. Každý z nich podľa FBI preverujú z hľadiska dôveryhodnosti a využiteľnosti. Na prípade pracuje nepretržite 24-hodinové operačné stredisko, kde desiatky agentov vyhodnocujú nové stopy. Posledná tlačová konferencia sa konala 5. februára, keď bola vyhlásená pôvodná odmena 50-tisíc dolárov. Odvtedy sa pátranie ešte zintenzívnilo.
Nancy naposledy videli 31. januára. Úrady prehľadávajú jej dom v meste Tucson v Arizone, ako aj okolie domu jej dcéry Annie, ktorá žije neďaleko. Práve jej manžel Tommaso Cioni bol posledný, kto 84-ročnú ženu videl – po spoločnej večeri ju odviezol domov. Zlom vo vyšetrovaní nastal v utorok, keď riaditeľ FBI Kash Patel zverejnil záznam z bezpečnostnej kamery. Na videu je vidieť ozbrojeného muža, ktorý sa v skorých ranných hodinách 1. februára vlámal do domu Nancy. Mal zakrytú hlavu, na rukách rukavice, na chrbte batoh a na páse neidentifikovanú zbraň.
Na záberoch sa snaží zakryť kameru pri vchodových dverách päsťou, následne sa otáča a hľadá niečo, čím by ju úplne znefunkčnil. Kamera bola podľa vyšetrovateľov odpojená o 1:47 miestneho času. Vyšetrovatelia medzičasom objavili aj podozrivú čiernu rukavicu na prašnej ceste neďaleko domu nezvestnej. Všetky zaistené dôkazy sú aktuálne podrobované detailnej analýze. Pátranie pokračuje naplno a úrady vyzývajú verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť záhadné zmiznutie seniorky.