Veľká NOVINKA Kelly Osbourne: ZÁSNUBY... Na POSLEDNOM koncerte svojho slávneho otca!

Kelly Osbourne (Zdroj: Instagram KO)

Kelly Osbourne zažila počas rozlúčkového koncertu svojho otca Ozzyho Osbourna nečakaný moment – jej partner Sid Wilson ju požiadal o ruku priamo v zákulisí. Ozzy Osbourne sa rozlúčil so živým vystupovaním koncertom s Black Sabbath na štadióne Villa Park v Birminghame. Na veľkolepom podujatí bola prítomná celá jeho rodina, vrátane dcéry Kelly.

Sid Wilson, člen kapely Slipknot a otec ich spoločného syna Sidneyho, sa rozhodol využiť túto výnimočnú noc na to, aby požiadal Kelly o ruku. Kelly zdieľala video so slovami: „A toto sa stalo včera!“ Vo videu je vidieť, ako jej mama Sharon volá do miestnosti: „Musíte byť ticho!“ Sid potom predstupuje pred Ozzyho a Sharon a chystá sa pokľaknúť. „Vypadni, ty si nejdeš vziať moju dcéru, však?“ poznamenal Ozzy so svojím typickým humorom.

Sid sa len zasmial a pokračoval: „Kelly, vieš, že ťa milujem viac než čokoľvek na svete. Nič by ma neurobilo šťastnejším, ako stráviť s tebou zvyšok svojho života. Takže – pred tvojou rodinou a všetkými našimi priateľmi – vezmeš si ma?“ Ozzy si chcel pozrieť prsteň, Sharon tlieskala a Kelly skočila svojmu snúbencovi do náručia. Aj keď svadba pre Kelly nie je prioritou, rozhodla sa vyhovieť Sidovi.

„Našla som si svojho chlapa. Nechýba nám papier. Ale viem, že Sid sa naozaj chce oženiť, takže sa vezmeme. Pre mňa to nie je také dôležité,“ povedala pre Us Weekly. „Mala som už veľa krásnych šiat a chvíľ, ktoré boli len o mne, takže tá predstava veľkého dňa nie je pre mňa až taká podstatná… Nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že skončím s rockovou hviezdou – a predsa sa to stalo," dodala. Pár sa dal dokopy v roku 2022 a v novembri 2023 sa im narodil syn Sidney. Spoločne zvažujú, kde budú žiť – či v USA alebo v Spojenom kráľovstve.

(Zdroj: Instagram KO)