Rodina Beckhamovcov vo VOJNE: Syn Brooklyn poslal slávnym rodičom list od PRÁVNIKA!

LOS ANGELES/LONDÝN - Vzťah v jednej z najslávnejších rodín sveta sú vraj vážnejšie narušené, než kedykoľvek predtým. Najnovšie správy hovoria o tom, že Brooklyn Beckham mal svojim rodičom, Davidovi a Victorii, poslať list od právnika, ktorým ich vyzval, aby s ním komunikovali výlučne prostredníctvom právnikov.
Podľa portálu Mirror sa dlhodobý rodinný spor týmto krokom ešte viac vyhrotil. Hoci napätie medzi Brooklynom a jeho rodičmi trvá už dlhší čas, tento krok mnohých šokoval. V zákilisí sa hovorí o tom, že Brooklyn pozval takzvaný "desist" list, teda výzvu, aby rodina rešpektovala jeho želanie riešiť veci v súkromí.
Situácia sa mala vyhrotiť v momente, keď Brooklynov mladší brat naznačil, že ich rodičia boli na sociálnych sieťach zablokovaní. Najskôr sa špekulovalo, že David a Victoria prestali svojho syna sledovať, no neskôr vyšlo najavo, že to bol práve Brooklyn, kto zablokoval nielen rodičov, ale aj ďalších členov rodiny.
Zdroj blízky rodine tvrdí, že právny list bol odoslaný už koncom minulého roka. Brooklyn v ňom mal jasne uviesť, že si želá riešiť vzťahy mimo očí verejnosti. „Ľudia netušia, aká bolestivá je realita. Nemal snahu rodičov trestať, chcel len pokoj a súkromné riešenie,“ uviedol zdroj pre britský denník The Sun.
Brooklyn mal vraj pocit, že jeho rodičia jeho želania nerešpektujú a namiesto osobného kontaktu ho naďalej spomínajú verejne či na sociálnych sieťach. Jeho rodičia to však vnímajú inak - podľa zdrojov blízkych rodine, sa vraj len snažia dať najavo, že dvere k nim zostávajú pre najstaršieho syna vždy otvorené.