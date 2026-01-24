Brooklyn a Nicola nekompromisne: S Beckhamovcami je KONIEC! Urobili zásadný krok...

LOS ANGELES - Po tom, čo Brooklyn Beckham vydal svoje obviňujúce vyhlásenie voči rodine na sociálnej sieti, rozpútalo sa doslova mediálne peklo! Beckhamovci plnia stránky všetkých bulvárnych plátkov a vyťahuje sa na nich jedna špina za druhou. Na druhej strane sa Brooklyn s Nicolou konečne ukázali na verejnosti a zdá sa, že sú viac než spokojní.
Mediálne šialenstvo okolu sporu rodiny Beckhamovcov a ich najstaršieho syna, Brooklyna Peltz Beckhama, stále neutícha. Všetky oči sa upierajú na jednotlivých členov a každý čaká, ako budú reagovať. Medzičasom sa médiami šíria rôzne zaručené správy, klebety i videá a fotky z minulosti, ktoré dokazujú, že spor má hlboké korene.
David Beckham len krátko reagoval s tým, že „deti robia chyby a vedieť správne používať sociálne siete je ťažké...“. Podľa zdrojov blízkych rodine je Victoria šokovaná a zdrvená tým, čo Brooklyn napísal. Do svojej matky sa totižto obul najviac a vôbec ju nešetril.
Obvinil ju z neustálej kontroly a uprednostňovania "značky Beckham" pred skutočnými potrebami svojich detí, prisúdil jej aj nekonečné ubližovanie jeho manželke a poukázal na to, ako ho zosmiešnila pred všetkými hosťami na jeho vlastnej svadbe. Victoria vraj ukradla Nicole prvý manželský tanec a so synom potom "nevhodne" tancovala ona, čím ho poriadne zahanbila.
Podľa portálu PageSix dostal po incidente na svadbe Brooklyn jasné ultimátum od svojej novej ženy: „Buď ja, alebo tvoja matka“. Ak sa tak naozaj stalo, dnes je jasné, koho si najstarší syn bývalej Spice Girl vybral. Brooklyn vyhlásil, že nemá záujem udobriť sa so svojou rodinou a že sa konečne prvýkrát vo svojom živote cíti slobodný s šťastný.
Nicola a Brooklyn sa pár dní od kontroverzného vyhlásenia objavili na ležérnej prechádzke po pláži v v Malibu. Okrem toho, že pôsobia pokojne a vyrovnane, Nicola si zo svojho Instagramu odstránila všetky fotky s členmi Brooklynovej rodiny. Zdá sa, že hrubá čiara, ktorú urobili medzi nimi a Beckhamovcami, bude trvalým riešením.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%