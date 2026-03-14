TÁTO hádanka vás potrápi: Uhádnete, ktorý slovenský moderátor je na FOTO?!

BRATISLAVA - Osud mu pripravil ťažkú skúšku, no nevzdal sa a dokázal uspieť. Dnes patrí medzi najznámejších slovenských moderátorov a komikov. Spoznáte ho podľa indícií?
Na prvý pohľad možno nenápadná fotografia, no skrýva sa za ňou príbeh človeka, ktorého pozná takmer celé Slovensko. Dokážete podľa indícií uhádnuť, o koho ide? Ide o známeho slovenského moderátora, stand-up komika a inšpiratívnu osobnosť, ktorá si svojím humorom a otvorenosťou získala tisíce fanúšikov. Jeho meno znie trochu netradične – má totiž albánsky pôvod a rodinné korene siahajú až do Macedónska.
Narodil sa 14. júla 1988 a detstvo prežil v Pezinku. Vyrastal spolu so sestrou, ktorá má netradičné meno – Afrodita. Zaujímavosťou je, že v minulosti bol úspešným profesionálnym cyklistom. Do roku 2005 sa profesionálne venoval tomuto športu a mal pred sebou sľubnú kariéru. Osud však jeho život obrátil úplne iným smerom. Počas bikrosových pretekov v českom Přerove utrpel vážnu nehodu, ktorá všetko zmenila.
Pri páde si zlomil štvrtý krčný stavec a piaty si rozdrvil tak, že poškodil miechu. Následkom zranenia ochrnul a od tej chvíle je na invalidnom vozíku. Mnohí by si v takej situácii nedokázali predstaviť nový začiatok, on však dokázal presný opak. Postupne si vybudoval úspešnú kariéru v médiách a stal sa obľúbeným hlasom slovenského rádia, kde moderuje vlastnú šou.
Okrem toho sa venuje stand-upu a vystupuje po celom Slovensku aj v Česku. Jeho humor je sebaironický, odvážny a často veľmi úprimný. Sám hovorí, že zmysel pre humor zdedil po starých rodičoch a po svojej mame. Práve s ňou dnes vystupuje na pódiách a ich spoločné vystúpenia si získavajú veľký ohlas u publika. V súkromí je rozvedený a z manželstva má dcéru, ktorá je pre neho veľkou motiváciou.
Už viete, o koho ide?