Dráma v Ilave: V dome našli dobodaného muža! Nové detaily, policajti obvinili z vraždy jeho priateľku

ILAVA - Polícia vyšetruje tragický prípad v Ilave. V rodinnom dome našli muža bez známok života. Podľa vyšetrovateľov ho mala v noci usmrtiť jeho partnerka.
Telo muža našli v rodinnom dome
Polícia vo štvrtok prijala oznámenie o náleze tela muža v jednom z rodinných domov v meste Ilava. Na miesto okamžite vyrazili policajti a začali preverovať okolnosti úmrtia.
Podľa prvotných informácií muž pravdepodobne zomrel v dôsledku násilného konania.
Vyšetrovanie ukázalo na partnerku
Doterajšie výsledky vyšetrovania naznačujú, že k tragédii došlo v nočných hodinách na prízemí rodinného domu, píše polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície mala 29-ročná žena úmyselne usmrtiť svojho 54-ročného partnera. Muž utrpel viacero bodných a bodnorezných poranení spôsobených ostrým predmetom, ktorým následne podľahol.
Policajti ženu rýchlo zadržali
Kriminalisti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne spustili po oznámení intenzívne operatívno-pátracie úkony.
Ešte v ten istý deň sa im podozrivú ženu podarilo zadržať. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ju umiestnili do cely policajného zaistenia.
Zadržali aj ďalších dvoch mužov
V súvislosti s vyšetrovaním polícia zadržala aj dvoch mužov. Po preverení všetkých okolností však vyšlo najavo, že s trestným činom nesúvisia.
Vyšetrovatelia preto ich účasť na skutku vylúčili a oboch mužov prepustili na slobodu.
Ženu obvinili z obzvlášť závažného zločinu
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne po vykonaní procesných úkonov obvinil 29-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy.
Zároveň spracoval návrh na jej väzobné stíhanie. Spis už prevzal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne.
O ďalšom osude obvinenej ženy rozhodne súd.