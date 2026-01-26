Kto si neuchmatne lístok, zaplače: Harry Styles po 3 rokoch pauzy rozpúta šialenstvo na 4 kontinentoch

LONDÝN - Fanúšikovia šalejú! Harry Styles je späť a vydáva sa na neobyčajné svetové turné. Ide o rezidenčný projekt, aký ešte žiadny spevák, ani speváčka nedokázali vypredať. Jeho rezidenčné turné totižto nebude na jednom mieste. Celkovo 50 show zahrá v 7 mestách na 4 kontinentoch sveta!
Harry Styles, svetový popový kráľ s ľahkosťou srdca a hlasom, ktorý dokáže pohladiť aj ľadovec, oficiálne oznámil svoje prvé veľké turné od roku 2023 – a médiá aj fanúšikovia to riešia ako najväčšiu hudobnú udalosť roku!
Po rokoch relatívneho ticha, keď Harry pracoval na svojom štvrtom albume, oznámil turné s názvom "Together, Together", ktoré sa stane niečím oveľa väčším než obyčajným koncertným kolotočom. Ide o globálne rezidenčí série show, ktoré navždy zmenia koncertovanie – a fanúšikovia už teraz stoja v radoch za lístkami ako na Black Friday pri zľave na iPhone!
Prvú zastávku má Harry už v príli v Amsterdame, kde odštartuje svoju sedemmestskú jazdu – a lístky sa začínajú predávať už tento týždeň! V Londýne si Styles zarezervoval šesť (a údajne aj dve tajné, ešte nepridané) koncertné noci na Wembley Stadium – čo vyvolalo šialenstvo medzi fanúšikmi a porovnania s rekordnými 8 nocami Taylor Swift!
Po Európe sa Harry počas leta presúva do latinskej Ameriky, kde uvedie po dva koncerty v Sao Paolo a v Mexico City a potom sa pustí do severnej Ameriky, kde spôsobí doslova koncertnú revolúciu. Takmer tri mesiace bude koncertovať v Medison Square Garden v New Yorku! Američanov tam čaká 30 show! Takúto dlhú rezidenciu v MSG si newyorčania nepamätajú od čias legendárnych rockerských kapiel!
Na konci novembra a v decembri sa predstaví ešte v Austrálii, kde si rezervoval po dva termíny v Melbourne a Sydney. Oznámenie tour prichádza po vydaní prvého singlu s názvom Apeture z Harryho štvrtého sólo albumu. Ten vyjde 6. marca a jeho názov je Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Spevák chce na novom albume vyjadriť hravosť a atmosféru hudby, prepájanie lásky, pohody a tanečného rytmu s občasným oddychom.
Samotný singel Apeture napovedá, že Harry sa hudobne posúva. Ide o atmosférickú, tanečne ladenú skladbu s elektronickými prvkami, ktorá signalizuje nový hudobný smer a introspektívnejšiu lyriku. Nech už jeho hudba navodí akúkoľvek atmosféru, je jasné, že verní fanúšikovia urobia všetko preto, aby sa k lístkom na jeho koncerty dostali čo najskôr.
